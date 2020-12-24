NOW辯風向／詹子晴(丫頭)慘遭霸凌 上節目談險情緒失控

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《NOW辯風向》因近日行政院長蘇貞昌使用振興券打統編事件於PTT造成大量洗版，使PTT八卦版版主對此禁止發布相關言論，遭到網友質疑政府介入限制網路言論，八掛版版主雖已澄清並無政治力介入，但還是有許多網友對此質疑，因此本周節目討論，網路實名制是否會影響言論自由。
《NOW辯風向》本集邀請到曾因遭受網路霸凌的詹子晴(丫頭)、謝忻以及余祥銓到節目上討論，詹子晴(丫頭)開場就說到剛出道被網友霸凌的經驗，網友說她「聲音很淫X」「娃娃音很假」讓當時出道才17歲的詹子晴(丫頭)差點無法承受，一度想尋短，同隊隊友謝忻更提到，兩年前曾因網友霸凌發抖進警察局，並在警察局內崩潰痛哭，讓現場所有人及網友非常心疼，究竟謝忻如何慘遭網友霸凌，更詳細的內容就在《NOW辯風向》官方Youtube頻道。
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