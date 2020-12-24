NOW辯風向／詹子晴(丫頭)慘遭霸凌 上節目談險情緒失控

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NOW辯風向／詹子晴(丫頭)慘遭霸凌 上節目談險情緒失控

文/胡繼偉

2020-12-24 19:48:33

丫頭
▲詹子晴慘遭霸凌，情緒險失控。（圖／NOWnews ）
類辯論談話節目《NOW辯風向》23日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第十六集，邀請到超強陣容，詹子晴(丫頭)、謝忻以及余祥銓，與3位學生針對「是否支持網路實名制？」展開論戰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲詹子晴被不實謠言霸凌（圖／NOWnews
▲詹子晴被不實謠言霸凌（圖／NOWnews ）
 
《NOW辯風向》因近日行政院長蘇貞昌使用振興券打統編事件於PTT造成大量洗版，使PTT八卦版版主對此禁止發布相關言論，遭到網友質疑政府介入限制網路言論，八掛版版主雖已澄清並無政治力介入，但還是有許多網友對此質疑，因此本周節目討論，網路實名制是否會影響言論自由。

▲謝忻呼籲不要當霸凌者，否則可能會變成受害者。（圖／NOWnews
▲謝忻呼籲不要當霸凌者，否則可能會變成受害者。（圖／NOWnews ）
 

《NOW辯風向》本集邀請到曾因遭受網路霸凌的詹子晴(丫頭)、謝忻以及余祥銓到節目上討論，詹子晴(丫頭)開場就說到剛出道被網友霸凌的經驗，網友說她「聲音很淫X」「娃娃音很假」讓當時出道才17歲的詹子晴(丫頭)差點無法承受，一度想尋短，同隊隊友謝忻更提到，兩年前曾因網友霸凌發抖進警察局，並在警察局內崩潰痛哭，讓現場所有人及網友非常心疼，究竟謝忻如何慘遭網友霸凌，更詳細的內容就在《NOW辯風向》官方Youtube頻道

 

《NOW辯風向》於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

繼續作答
全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀