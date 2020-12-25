大馬政二代辦「得來速」婚禮　萬人「快閃」祝福超吸睛

近日，馬來西亞前議員的兒子為配合防疫措施舉行了一場「得來速」婚禮，所有賓客只能開車經過，向新人揮手致意，逗趣的畫面引發媒體報導。

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根據外媒報導，馬來西亞政治人物 Tengku Adnan Mansor 的兒子 Tengku Muhammed Hafiz Adnan 近日風光舉行婚禮，作為前旅遊部長兼布城（Putrajaya）議員的兒子，這婚禮在當地可說是件大事，吸引不少政商名流前來捧場。

有趣的是，為符合防疫規範，婚禮竟採取「得來速」的模式，婚禮現場沒有賓客席、也沒有擺放桌椅，僅架設一個舞台，而新郎和新娘約就站在舞台上向開車經過的賓客揮手，賓客也在經過時拉下車窗向新人送上祝福。約一萬多名賓客參加了婚禮，因此整個典禮耗費3個多小時才跑完流程。



▲Hafiz 目前在印尼攻讀醫學，而新娘 Oceane Cyril Alagia 是一名印尼、法國混血美女，兩人在 Hafiz 就學期間於印尼相識。（圖／翻攝自IG） 新郎 Hafiz 表示：「得來速的構想是爸爸的點子，他希望我的婚禮能得到所有布城人的祝福。我從小在這裡長大，大家就像我的家人一般」。他也感謝與會賓客們包容這個在新常態下不得已的作法。





婚禮遵照傳統爪哇習俗辦理，現場除了有爪哇風情的表演外，新郎和新娘也都身穿華麗的傳統服飾亮相。Hafiz 目前在印尼攻讀醫學，而新娘 Oceane Cyril Alagia 是一名印尼、法國混血美女，兩人在 Hafiz 就學期間於印尼相識。





馬來西亞在入冬後迎來第三波疫情，吉隆坡和部分地區持續延長行動管制令，然而這些防疫規定卻阻止不了這對愛侶步入禮堂。