高雄「2021跨百光年」正式啟航　陳其邁：住在高雄很幸福

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「跨百光年」接連11天的展演，以化身為海上舞台的海事工作平台船「宏禹一號」長鳴笛為啟動信號，愛河灣沿岸與周邊大樓裝設逾三百顆電腦燈、空中光束燈、雷射燈，接連亮起，輝映懸掛於海上舞台上空的巨大鏡球、大元國際大樓「百年視窗」呈現的高雄歷史、高雄流行音樂中心低塔的奇想音浪，以歷史為經、以光影為緯，重重交織，絢爛奪目。
鏡球底下則是海上舞台的首場演出，國際級指揮簡文彬、高雄市交響樂團與寶來國中、建山國小、荖濃國小、尼布恩等合唱團，以近了250人的龐大陣容，齊力演唱天籟之音，壓軸則是讓眾人驚喜不已的無人機表演，應景的耶誕音樂中，聖誕樹、麋鹿、雪花、工人漁婦、5G AIOT，美麗的圖案接連出現，引起現場民眾一片歡呼。
欣賞「跨百光年」開幕完整演出後，陳其邁市長感動地說，看了實在令人非常的感動，每天晚上六點半到十點半都會如期如質的演出，這個是非常令人感動的時刻，在亞洲新灣區的愛河灣裡面，結合燈光、原住民的音樂、古典音樂，不管是市民的活力跟整個城市的美麗，都一次在國人的眼前展出，讓人覺得，做一個高雄人住在高雄，真的是一件很幸福的事情。
陳其邁說，今天在無人機的表演也看到了可能是台灣最高、最大的耶誕樹，如臨現場的話，會更加美麗，三百六十度視角才能夠看的更清楚，歡迎所有的市民朋友來愛河灣，這次活動橫跨了包括鼓山、旗津、鹽埕、前金、苓雅、前鎮都看的到，但是來參加這些演出活動的時候，希望大家能夠全程都戴上口罩，不僅保護自己，也保護其他人，提醒市民朋友，做好防疫的措施。