影／耶誕點燈祈願 台北101上演心裡話
記者張志康/綜合報導
2020-12-24 21:01:21｜2020-12-24 22:04:13
2020年即將結束，台北101推出「讓愛點亮夜空．LOVE @ 101」線上點燈徵集活動，引領國人一起迎向新年，更為全台民眾發聲，力邀民眾大聲說出心裡話。活動於今明兩天在台北101的59樓及60樓顯示屏展演。
除了點燈祈願活動外，自12/24耶誕夜起至12/31跨年當晚，台北101大樓塔身燈光將轉變為代表「愛」的浪漫粉紅色，並且自晚間6點起，每小時推出跨年期間限定版的整點燈光秀，帶給全台民眾一場幸福浪漫的光影藝術饗宴。台北101表示，這次的活動募集近兩千人留言許願。祈願募集關鍵字以「愛」、「台灣」出現最多次，其中，台北101選出對社會具正面影響力內容，包括「台灣加油」、「世界一切平安」、「全家人平安健康」、「疾病退散幸福來」等文字作為點燈內容，不僅呼應民眾願望，也為全台民眾加油打氣，共同期許2021會更好。
台北101指出，在近兩千人的留言中，姓氏為「黃」的最愛許願：在千則留言內，共有120位為「黃氏」留言，第二高最愛許願的姓氏則為「林氏」，共計91位。上榜次數最多的關鍵字則是「愛」、「台灣」，台北101指出，統計「愛」被提及250次，「台灣」被提及139次。顯示面對疫情嚴峻的一年，多數民眾仍抱持愛與希望，且以身在台灣感到驕傲！
而留言的時間，大多是上班時段，同時，國人於2020年則抱著「慢走不送」的心情，希望2020趕快過去。多數網友也許願希望能趕快飛出國玩，最想去的國家則為「日本」。