樂見純網銀競爭！王道銀行調整策略　駱怡君：重質不重量

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不過，面對純網銀來勢洶洶，王道銀行董事長駱怡君在會後表示「很樂見其成」。她說，以前王道銀行是國內唯一的原生數位銀行，很多時候要跟社會大眾、政府溝通新觀念，溝通難度相當高，現在有新的同業加入，可以讓社會大眾聽到更多聲音及需求，對整個市場反而是好事。
當然，王道銀行經營策略也將有所調整。駱怡君表示，未來王道銀行會更著重「質」的成長，競爭對象不只純網銀，所有金融業都是可敬的對手，王道銀行要善用本身既有資源，尤其過去台灣工銀時期與企業戶對他們的信賴、交情深厚，希望將服務擴展至他們的家庭及員工，因此，未來不會只注意純網銀怎麼做就怎麼做，而是回歸自己的利基點，服務好自己的客戶。
駱怡君認為，轉型商業銀行一開始衝量，但現在已到另一個時間點，開始要「重質不重量」，要把企業核心價值及競爭優勢發崛出來，「我們不會衝量」，開戶數來來去去，高利專案一到期就到下個利率高的，「盲目追求客戶，反而不是王道銀行的重點」，而是要更深耕自己的客戶，讓客戶知道王道銀行提供的服務品質與別人不同。
她覺得要有所取捨，戰線拉太長每樣都要做好很難，還是要回歸自己的競爭優勢，像房貸可能就不是王道銀行未來墨的的重點，因為那不符合我們競爭優勢，但策略專案貸款，王道銀行可以做到速度快、品質高，若可以做到別人無法做到的，利差及手續費也相對多很多。
此外，駱怡君也談到對明年景氣展望看法。她表示台灣算是非常幸運，王道銀行在香港、中國大陸及美國都有分支機構受到疫情衝擊反而更多，但當地政府也有振興經濟方案，協助受疫情影響的企業，只是靠政府補助總有一定範圍及期限，尤其有些情況可能今年還沒發生，可能延後至明年才會出現，因此最終還是要回歸企業生存力及持久力，而銀行與產業息息相關，不可能獨好，因此希望在客戶需要時能提供協助，而不是等到客戶發生問題再來處理。
至於她接任董事長已屆滿半年，她笑稱有時人家叫她董事長，她還不知道在叫她，「我還要時間適應」，但擔任董事長後更容易去推動她相信的事情，像影響力專案，其實國內比王道銀行大的金融業太多，她一直覺得不要小看自己的力量，有多少想到可做的就去做，在不影響利害關係人權益之餘，能用真正商業模式來結合企業責任，而不是另外花一筆錢做活動，一下就沒了，因此不論是公益認同卡還是影響力專案都有持久性，與王道銀行永續經營理念緊緊結合，在別人暫時還沒注意到時，可搶先一步走出去，並建立消費者對銀行的信賴度。