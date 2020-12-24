2021跨百光年今晚啟航首發　陳其邁邀請全民感受高雄美麗

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全台唯一跨年海上舞台，由國際級指揮簡文彬、高雄市交響樂團與寶來國中、建山國小、荖濃國小、尼布恩等合唱團，以近250人的龐大陣容，齊力演唱天籟之音，這群來自六龜、桃源、美濃山區的孩子們，在陳俊志醫師與校方、家長的齊心努力，傳承先輩的歌聲、旋律，讓世界聽見高雄的美麗樂音。
晚間7點半，僅今晚才有的500台無人機冉冉升空，在港灣天空排列出耶誕樹、雪花、麋鹿和高雄百年Logo等，讓民眾驚豔不已，無人機演出的耶誕樹全台最大的耶誕樹，因此當場宣布22:15「再次起飛，執行平安夜任務」。
愛河灣沿岸與周邊大樓裝設逾三百顆電腦燈、空中光束燈、雷射燈，接連亮起，輝映懸掛於海上舞台上空的巨大鏡球、大元國際大樓「百年視窗」呈現的高雄歷史、高雄流行音樂中心低塔的奇想音浪，以歷史為經、以光影為緯，重重交織，絢爛奪目。
高雄「跨百光年」系列包括3大舞台、2大特展、5大光影展演，自12月24日起至1月3日止，除了百年視窗、跨百光年、海上舞台每日定時演出，蓬萊舞台與高流舞台在12月31日登場之外，也將不定時安排驚喜小活動，請民眾密切關注跨百光年官網與文化高雄臉書。
同時，高雄市府也提醒參加跨百光年活動的民眾，「跨百光年」活動期間，請參加者務必全程配戴口罩，並保持安全社交距離，若未依規定戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法裁罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。