2021跨百光年今晚啟航首發　陳其邁邀請全民感受高雄美麗

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2021跨百光年今晚啟航首發　陳其邁邀請全民感受高雄美麗

記者郭俊暉、郭凱杰/高雄報導

2020-12-24 22:46:27

▲高雄「2021跨百光年」系列活動今（24）日晚間在愛河港灣正式啟航，愛河灣沿岸與周邊大樓裝設逾三百顆電腦燈、空中光束燈、雷射燈，接連亮起，顯得更絢爛奪目。(圖／記者郭俊暉攝，2020.12.24)
▲高雄「2021跨百光年」系列活動今（24）日晚間在愛河港灣正式啟航，愛河灣沿岸與周邊大樓裝設逾三百顆電腦燈、空中光束燈、雷射燈，接連亮起，顯得更絢爛奪目。(圖／記者郭俊暉攝，2020.12.24)
高雄「2021跨百光年」系列活動今（24）日晚間在愛河港灣正式啟航，市長陳其邁帶領著市政團隊按下啟動鈕，觀賞長達15分鐘的燈光秀後，再迎接音樂演出及無人機展演。
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陳其邁指出，這不只是一場燈光秀、音樂會，而是高雄人用新科技展示舊照片、用光影雷射妝點老高雄港，是種懷舊念舊卻又同時創新求變的心情。
▲「2021跨百光年」，絢爛空中光束燈照亮愛河港灣，展開11天不間斷的展演。(圖／記者郭俊暉攝，2020.12.24)
▲「2021跨百光年」，絢爛空中光束燈照亮愛河港灣，展開11天不間斷的展演。(圖／記者郭俊暉攝，2020.12.24)
全台唯一跨年海上舞台，由國際級指揮簡文彬、高雄市交響樂團與寶來國中、建山國小、荖濃國小、尼布恩等合唱團，以近250人的龐大陣容，齊力演唱天籟之音，這群來自六龜、桃源、美濃山區的孩子們，在陳俊志醫師與校方、家長的齊心努力，傳承先輩的歌聲、旋律，讓世界聽見高雄的美麗樂音。

晚間7點半，僅今晚才有的500台無人機冉冉升空，在港灣天空排列出耶誕樹、雪花、麋鹿和高雄百年Logo等，讓民眾驚豔不已，無人機演出的耶誕樹全台最大的耶誕樹，因此當場宣布22:15「再次起飛，執行平安夜任務」。

愛河灣沿岸與周邊大樓裝設逾三百顆電腦燈、空中光束燈、雷射燈，接連亮起，輝映懸掛於海上舞台上空的巨大鏡球、大元國際大樓「百年視窗」呈現的高雄歷史、高雄流行音樂中心低塔的奇想音浪，以歷史為經、以光影為緯，重重交織，絢爛奪目。

高雄「跨百光年」系列包括3大舞台、2大特展、5大光影展演，自12月24日起至1月3日止，除了百年視窗、跨百光年、海上舞台每日定時演出，蓬萊舞台與高流舞台在12月31日登場之外，也將不定時安排驚喜小活動，請民眾密切關注跨百光年官網與文化高雄臉書。
同時，高雄市府也提醒參加跨百光年活動的民眾，「跨百光年」活動期間，請參加者務必全程配戴口罩，並保持安全社交距離，若未依規定戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法裁罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
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