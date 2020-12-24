快訊／英國與歐盟達成「脫歐貿易協議」　明年1月1日生效

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快訊／英國與歐盟達成「脫歐貿易協議」　明年1月1日生效

編輯中心/綜合報導

2020-12-24 23:20:43｜2020-12-24 23:22:40

▲英國脫歐陷入僵局。（圖／翻攝網路）
▲英國與歐盟於格林威治標準時間12月24日達成英國脫歐貿易協議，此協議將於明年1月1日起生效。（圖／翻攝網路）
原先英國與歐盟對於漁權問題產生歧見，談判一度陷入僵局。不過根據外媒最新報導，英國與歐盟於格林威治標準時間24日下午，針對「脫歐貿易協議」達成共識，此協議將於明年1月1日起生效。
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綜合外媒報導，英國首相強森（Boris Johnson）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在經過冗長的談判後，終於在英國時間24日下午2點45分達成共識，敲定脫歐貿易協議。
▲英國廣播公司（BBC）報導，英國首相強生（Boris
▲英國首相強森（Boris Johnson）與歐盟在經過冗長的談判後，終於在英國時間24日下午2點45分達成共識。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
據《衛報》報導，英國政府內部一份文件顯示，雖然英方在此次談判最大爭論點的漁業上做出重大讓步，但在協議中的其他項目上贏得了28個關鍵條文，反觀歐盟方僅爭取到11個，因此該文件宣稱英國政府在脫歐協商中取得勝利。

此外英國首相府也發表聲明稱，「政府收回了對貨幣、邊界、法律、貿易和漁權的控制權，兌現了對我國公民的承諾，這對英國各地的家庭和企業而言都是一個好消息」。
歐盟執委會主席馮德萊恩也表示，此次英國脫歐貿易協議「是一筆很好的交易」，他也認為協議對雙方而言都是公正且負責任的。（編輯：潘毅）
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