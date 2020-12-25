把握好天氣！下周氣溫狂降「直逼5℃」 跨年15年來最冷
把握好天氣！下周氣溫狂降「直逼5℃」 跨年15年來最冷
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 07:16:12｜2020-12-25 07:16:19
隨著東北季風所帶來的乾冷空氣南下，今（25）日清晨各地將感受到明顯涼意，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，今晨迎風面有低層雲、背風面晴朗無雲；桃園沿海、大台北及東半部近海有弱降水回波；北海岸及大台北東側降雨較明顯，不過明起北台灣終於不溼冷，將有持續4天的好天氣，直到跨年會受寒流影響，可能創下入冬最低氣溫，氣象局也透露已達寒流標準，估計將會是15年來最冷的跨年夜。
吳德榮表示，最新（24日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日白天起桃園以南為晴時多雲天氣，白天舒適微熱、早晚涼；大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，天氣稍涼。周六（26日）各地晴時多雲，白天溫暖、早晚涼，東北部偶有零星降雨；周日（27日）中層水氣由南方移入，各地雲量略增、偶有局部零星降雨的機率，白天舒適、早晚涼；下周一（28日）一小股東北風增強、影響很輕微，各地仍多雲時晴；下周二各地晴朗穩定、白天溫暖、早晚涼。不過，最新歐洲模式模擬，下周三（30日）冷鋒通過、「超強」冷空氣直衝而下，越晚越冷，上半夜北部即已降到8至10度，各地皆要注意天氣「急凍」！下周四（31日）的清晨、跨年夜至元旦晨，將創「入冬最低氣溫」紀錄。元旦白天起至3日，冷空氣將逐日減弱；氣溫逐日升，但因「輻射冷卻」效應，早晚氣溫仍很低。最新歐洲模式模擬的強度，台北市都會區約可降至7度左右，其他平地的最低氣溫更可降至5度左右；而美國模式（GFS）模擬的強度則稍弱，約高2度；此乃科技極限而存在的「不確定性」，將隨時間的接近，不同模式模擬的差異才會逐漸減小，故應持續觀察最新資料，逐步修正。（編輯：賴詠璿）