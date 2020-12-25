奈及利亞發現新變種病毒！異於英國、南非　恐增檢測難度

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奈及利亞發現新變種病毒！異於英國、南非　恐增檢測難度

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2020-12-25 07:26:14

▲非洲的奈及利亞也傳出發現新冠變種病毒的消息。圖為近日奈及利亞大城拉各斯街頭戴口罩的婦女。（圖／美聯社／達志影像）
▲非洲的奈及利亞也傳出發現新冠變種病毒的消息。圖為近日奈及利亞大城拉各斯街頭戴口罩的婦女。（圖／美聯社／達志影像）
英國出現傳染力高的新冠肺炎變種病毒，並已在澳洲、丹麥、香港、以色列、德國等多地發現有關病例。雖然世界衛生組織（World Health Oraganization）聲稱病毒變種並不罕見，但難免增加外界對於疫苗效力和抗疫的憂慮。有外媒指出，非洲的奈及利亞也出現疑似新冠肺炎的變種病毒株，與英國和南非的迥異，將進行更多研究以確認病毒特性。
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根據《美聯社》引述一份研究報導，當地的研究團隊分別於8月3日及10月9日，在2名患者的採檢樣本中發現該變種病毒，擔心病毒變種會導致檢測能力減弱。
非洲疾病控制與預防中心負責人約翰·恩肯加松（John Nkengasong）則指出，奈及利亞發現的新病毒株與英國和南非的不同，但尚未發現該病毒大量傳播，強調目前仍處於初步研究階段，不宜太早下結論。

報導指出，南非與奈及利亞發現新變種病毒株之際，這2個國家近期的確診病例都急遽增加，奈國官方聲稱，這是因為民眾出遊增加，以及未落實防疫措施所導致。恩肯加松聲稱，非洲大陸目前有超過250萬例確診病例，佔全球病例的3.3％；過去4週整個非洲大陸的感染率上升了10.9％，其中奈吉利亞增長了52％，南非增長了40％。

南非衛生部長指病毒在該國的「傳播速度驚人」，週三就新增了逾14000例新確診和400多例死亡個案，創下單日最大增幅。傳染病專家萊瑟（Richard Lessells）警告，南非需要加倍努力進行病毒控制工作，因為該國許多地區的醫院都已人滿為患。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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