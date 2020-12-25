奈及利亞發現新變種病毒！異於英國、南非　恐增檢測難度

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非洲疾病控制與預防中心負責人約翰·恩肯加松（John Nkengasong）則指出，奈及利亞發現的新病毒株與英國和南非的不同，但尚未發現該病毒大量傳播，強調目前仍處於初步研究階段，不宜太早下結論。
報導指出，南非與奈及利亞發現新變種病毒株之際，這2個國家近期的確診病例都急遽增加，奈國官方聲稱，這是因為民眾出遊增加，以及未落實防疫措施所導致。恩肯加松聲稱，非洲大陸目前有超過250萬例確診病例，佔全球病例的3.3％；過去4週整個非洲大陸的感染率上升了10.9％，其中奈吉利亞增長了52％，南非增長了40％。
南非衛生部長指病毒在該國的「傳播速度驚人」，週三就新增了逾14000例新確診和400多例死亡個案，創下單日最大增幅。傳染病專家萊瑟（Richard Lessells）警告，南非需要加倍努力進行病毒控制工作，因為該國許多地區的醫院都已人滿為患。
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