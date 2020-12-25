美國務卿月中突宣布隔離！外媒爆內幕：因確診的是他妻子
美國務卿月中突宣布隔離！外媒爆內幕：因確診的是他妻子
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2020-12-25 07:59:42
美國國務院本月16日突然宣布，國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)因接觸新冠確診者，即日起展開隔離觀察，不過當時並未交代具體細節，只說基於隱私因素不便透露病患身分。現在有外媒引述消息來源稱，當時確診的其實就是蓬佩奧的妻子。
根據《彭博社》報導，不願具名的消息人士透露，蓬佩奧的妻子蘇珊在本月確診新冠肺炎，時間點正好就在蓬佩奧宣布隔離之前。雖然不清楚蘇珊的感染途徑，但有外媒指出他們夫婦前一天才在國務院開派對宴請外交官及眷屬，讓人憂心病毒是否已藉該場合進一步傳播出去。《彭博社》並指出，國務院也未明確交代蓬佩奧要隔離到什麼時候，但他的行程表上出現了21日的國務院會議。
蓬佩奧隨後在私人推特上反擊有關指控，聲稱他與妻子沒有參與過任何國務院或白宮舉辦的假日派對，有關消息完全是假的，打下：「這已經不是新聞報導，這比八卦更糟糕，不道德且可能違法。」不過針對妻子是否真的確診一事，蓬佩奧則仍未正面回應。
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