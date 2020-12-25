上週才確診！法國愛麗榭宮：馬克宏已無症狀　可結束隔離

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上週才確診！法國愛麗榭宮：馬克宏已無症狀　可結束隔離

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2020-12-25 08:33:22

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週感染新冠肺炎，在經過一週的治療後已無症狀，宣布解除隔離。圖為他染疫後於推特上傳影片。（圖／截取自推特）
▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週感染新冠肺炎，在經過一週的治療後已無症狀，宣布解除隔離。圖為他染疫後於推特上傳影片。（圖／截取自推特）
法國總統府愛麗榭宮(Élysée Palace)17日證實，總統馬克宏（Emmanuel Macron）因出現新冠肺炎症狀，接受病毒檢測後為陽性反應而確診，必須進行隔離7天。法國官方於24日宣布，馬克宏現已無任何病癥，故解除隔離。
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根據法國媒體報導，由於確診前馬克宏曾與多位歐盟政要會面，所以在他傳出確診消息後，歐洲內部也進行了不少疫調及追蹤工作。儘管人在隔離，馬克宏仍透過視訊會議等方式辦公，維持政務施行。
雖然總統本人經歷患病後已無恙，但法國官方擔心，耶誕及新年假期可能會導致當地出現新一波感染高峰。

為了因應可能的擴散危機，報導指出，法國國家衛生局也已批准了輝瑞新冠疫苗的使用，接種最快將於週日展開，一線醫護人員和老年人優先施打。

在這之前，歐盟藥品管理局已於週一建議核准輝瑞疫苗，為耶誕節後歐盟27個成員國的接種鋪平了道路。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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