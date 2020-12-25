范范為失言再道歉「沒有一天不在懊悔裡」　哭求放過家人

我是廣告 請繼續往下閱讀
范范說，事件發生快一年了，還是想把想說的話說出來，「我知道很多人以及對我貼上了永遠撕不下來的標籤；確實我當下不知道台灣自己的口罩是不夠用的，我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，我比誰都難受...」
「我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡...」范范透露，因為失言，她一整年沒有工作，也沒想過錄好的專輯有重見天日的一天，「我深切反省，把一切工作停下腳步，淺心學習說話表達的藝術。我非聖賢，不可能永遠不犯錯，我說錯話了，但，我也沒有再去唱歌工作，要說真的沒有傷害我是說謊的，騙人的。」
范范表示，她常想到那些在打拚奮鬥的台商們，他們的處境又是面臨到多少困難，「無論如何，我相信人性本善，也深刻的體悟了這個大環境要教給我的社會功課」，對於家人、什麼都還不懂的兒子被輿論波及，范范心痛地說：「孩子，媽媽錯了，媽媽沒有好好保護你們，媽媽自責！希望那些不針對的傷害，能衝著我來罵就好，還有我的父母，請求大家放過我的家人。」
最後，范范誓言：「我從今會更謹言慎行，再次對我年初不理智的行為至上最深的歉意，期待一個不再有怨恨仇視看待世界的未來！給我一個重新改變的機會吧！」（編輯：楊穎軒）