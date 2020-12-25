范范為失言再道歉「沒有一天不在懊悔裡」　哭求放過家人

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

范范為失言再道歉「沒有一天不在懊悔裡」　哭求放過家人

娛樂中心／綜合報導

2020-12-25 09:04:08｜2020-12-25 09:08:50

▲范范貼出紅眼照，再次發文為失言道歉。（圖／范瑋琪臉書）
▲范范貼出紅眼照，再次發文為失言道歉。（圖／范瑋琪臉書）
范瑋琪（范范）今年初因不滿政府口罩禁出口政策，於私人臉書以粗鄙字眼辱罵行政院長蘇貞昌，遭輿論反撲後鄭重道歉，並閉關3個月才又在社群網站復出，無奈酸民不買單，仍無盡追殺她，對此，范范今（25日）凌晨罕見發長文再度謝罪，坦言自己「沒有一天不在懊悔裡」，懇求大家放過她的家人。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲范范動輒得咎，正向發文再度被網友出征。（圖／范瑋琪IG）
▲自從口罩風波後，范范動輒得咎。（圖／范瑋琪IG）
范范說，事件發生快一年了，還是想把想說的話說出來，「我知道很多人以及對我貼上了永遠撕不下來的標籤；確實我當下不知道台灣自己的口罩是不夠用的，我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，我比誰都難受...」
「我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡...」范范透露，因為失言，她一整年沒有工作，也沒想過錄好的專輯有重見天日的一天，「我深切反省，把一切工作停下腳步，淺心學習說話表達的藝術。我非聖賢，不可能永遠不犯錯，我說錯話了，但，我也沒有再去唱歌工作，要說真的沒有傷害我是說謊的，騙人的。」

范范表示，她常想到那些在打拚奮鬥的台商們，他們的處境又是面臨到多少困難，「無論如何，我相信人性本善，也深刻的體悟了這個大環境要教給我的社會功課」，對於家人、什麼都還不懂的兒子被輿論波及，范范心痛地說：「孩子，媽媽錯了，媽媽沒有好好保護你們，媽媽自責！希望那些不針對的傷害，能衝著我來罵就好，還有我的父母，請求大家放過我的家人。」

最後，范范誓言：「我從今會更謹言慎行，再次對我年初不理智的行為至上最深的歉意，期待一個不再有怨恨仇視看待世界的未來！給我一個重新改變的機會吧！」（編輯：楊穎軒）
▲范范全文。（圖／范瑋琪臉書）
▲范范全文。（圖／范瑋琪臉書）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

戲劇新人王卡位，誰是你心目中2020年最強新演員？

戲劇新人王卡位，誰是你心目中2020年最強新演員？

繼續作答
藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
距離跨年演唱會不到10天，國內本土0確診破功，您認為跨年等相關大型集會活動要取消嗎？

距離跨年演唱會不到10天，國內本土0確診破功，您認為跨年等相關大型集會活動要取消嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀