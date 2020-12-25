美方稱已扭轉中共5G潮流 遭嗆：霸凌擋不了中企壯大步伐
美方稱已扭轉中共5G潮流 遭嗆：霸凌擋不了中企壯大步伐
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2020-12-25 09:31:36｜2020-12-25 09:33:08
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日在推特上po文，聲稱美方已成功扭轉了中國5G總規劃的潮流，並與盟友共同對抗來自北京的惡意影響。對此中國外交部則回嗆道「搞脅迫、霸淩阻擋不了中國企業發展壯大的步伐」，呼籲國際社會應拒絕對全球經貿與科技合作中的國別歧視。
蓬佩奧23日發表推文，聲稱美方已經扭轉中國5G總規劃的潮流，對於能與歐盟、北約、經合組織，還有「清潔網絡」(又稱乾淨網路)內的盟友，共同對抗來自北京的「惡意影響」一事深感自豪，同時指出「建立在信任基礎上的聯盟將永遠戰勝實施監控的國家」。「清潔網絡」（The Clean Network）是由美國國務院委託美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）評估後公布的全球5G乾淨網路名單，目的在於確保關鍵電信網路、雲端及數據分析、5G技術等未採用「不受信任」的供應商提供之設備，以免受惡意攻擊者侵害。
24日在中國外交部的例行記者會上，有在場傳媒問及中方對蓬佩奧言論的回應，對此中國外交部發言人汪文斌表示，美方一些政客泛化國家安全概念、濫用國家力量打壓外國特定企業的做法，是為了維護美國自身在科技領域的壟斷地位，為典型的經濟霸凌行徑；不僅背離市場競爭原則和國際經貿規則，還衝擊了全球產業鏈及供應鏈的穩定。而美方所謂的「清潔網絡」實質上是「脅迫交易」的代名詞，這種不得人心的作法只會被越來越多國家抵制。
汪文斌強調，搞脅迫、霸凌並無法阻擋中國企業發展壯大的步伐。目前，中國累計已建成5G基站71.8萬個，成為全球最大的5G網絡，中國願同各國在相互開放、平等互利的基礎上推進相關合作，同時呼籲國際社會像抵制種族歧視那樣，對全球經貿與科技合作中的國別歧視堅決說「不」。