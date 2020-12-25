名家論壇》李兆立／從萊豬議題看到國民黨的進退失據

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然而，民進黨的食安招牌雖蒙塵，這四個月來一路強打反萊豬的國民黨，卻沒有因此擦亮自己的食安招牌。同樣是執政黨宣布開放美國肉品，同樣是最大在野黨號召全民反對，8年前後朝野換位，國民黨卻無法複製民進黨當年經驗，問題到底出在哪裡？
第一，對於食安議題，國民黨欠缺整體的態度與價值
過去四個月來，國民黨曾12度杯葛蘇貞昌的施政報告和總備詢，主要訴求就是要民進黨針對食安議題的「昨非今是」先道歉。問題是，國民黨自己不僅沒有為了自己的「昨是今非」道歉，直至今日，面對食安議題依舊上演著雙重標準。
如果國民黨此刻的全面反萊豬，是為了捍衛食安，那8年前的馬政府開放萊牛，以及後來的開放萊豬未遂，又是怎麼一回事？
退一步說，如果事隔8年太久，那針對近來再度浮上檯面的日本核食議題，2014年同樣是由馬政府力主開放，而民進黨強力反對。結果，2016年後立刻與民進黨攻守易位，從全面贊成180度轉向成全面反對，2018年還領銜通過了反核食公投。國民黨對核食的態度，立場到底是什麼呢？
再退一步，如果6年的時空環境還是變化太大，那針對最近才爆發的鎘米餅事件，從旺旺食品、農委會、衛福部到教育部，明明有這麼多值得檢討的食安漏洞，為何國民黨還是一聲不吭？
執政後的民進黨被罵髮夾彎，是因為過去的價值立場鮮明，如今在野的國民黨不只髮夾彎，至今對食安的整體立場依舊不明，就是國民黨無法擦亮食安招牌的首要主因。
第二，欠缺紮實論述所支撐的杯葛，除了進退失據和「假杯葛真放水」，沒有任何記憶點
國民黨最近很常拿民進黨8年前反萊牛的往事出來說嘴，問題是，當時的民進黨不是只有號召全民反萊牛，一面進行杯葛，一面仍持續協商，希望在開放之餘能有相當的把關措施，因此能給人一種「以杯葛逼迫執政黨讓步，實質捍衛食安」的印象。
反觀這回的國民黨，4個月來的杯葛常常是把豬擺在議場中間，立委們喊喊口號完就一哄而散各自去跑行程，黨團協商更是愛來不來。唯一達到的效果，就是讓官員不用被質詢，9項行政命令就這樣強渡關山。最大在野黨帶頭癱瘓監督，最後的實質效果當然是「假杯葛，真放水」。
重點是，8年前再怎麼大戰，民進黨好歹還拿出個Codex（國際食品法典委員會）標準來當依據，請問國民黨這次的論述核心是什麼？未來如果回頭檢視這場杯葛，除了那天丟在議場裡的豬內臟，大家還能記得國民黨的哪些論述？
第三，過度操作攻防手段，失去中間選民的支持
國民黨這次的杯葛，除了在立法院開戰場，也將戰線拉到地方縣市，企圖要「以地方包圍中央」。如果操作只到這邊，問題其實不大，但如果進一步將戰場從地方延伸到美國在台協會（即AIT），問題就大了。
前陣子台中市長盧秀燕跟AIT相約閉門座談，結果AIT處長酈英傑到場發現擠滿了記者，盧秀燕更當著記者的面表明反萊豬。事後國民黨一陣操作，說中央卑躬屈膝，地方首長是勇於為民發聲，不是盧秀燕突襲了AIT，而是宣布開放萊豬的蔡英文突襲了台灣人。
在野黨要對政府提出質疑，相信大家都沒意見；民代要對國外管處表達意見，相信大家也不會反對。問題是，把明明說好閉門交換意見的場合，弄成故意給對方難堪的秀場，這種操作，到底有多少中間選民會買單？
更重要的是，寧願為了創造眼前的高聲量，而大大減損國際對國民黨的基本信任，這樣的政黨，又要如何讓人相信是個「理性負責」的政黨？
萊豬開放在即，9項行政命令全數闖關，所有在野黨提出的管制措施都被封殺。執政黨的食安招牌受傷，最大在野黨則用一連串鬧劇，拖累其他在野黨的正常監督，最後無法進一步降低民眾的食安風險。這種沒有人是贏家的局面，罪魁禍首就是國民黨進退失據的無效杯葛。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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