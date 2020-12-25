名家論壇》黃創夏／當心！「機長」若有不慎，就是災難！

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機長，真的太重要了，太多的浩劫，都是在機長的一念之間。
一九七二年十二月二十九日，一百六十三名旅客從酷寒的紐約市搭乘「東方航空四零一號」班機飛往邁阿密，滿心期待能有一個充滿陽光的新年假期。
一路上平靜無事，飛機飛得很平穩，午夜過後飛機就已經到達邁阿密上空了，然，飛機震動了一下即往上拉，然後，飛機就好像沒人控制般地快速下降，旅客們還沒有回神，一聲巨響、滿天火光，一百零一名旅客再也無思無想，魂斷邁阿密。
原來是要降落的時候，機長放下起落架時發現不對，機翼下方的兩個起落架順利放下，但機鼻之下起落架卻好像有狀況，駕駛艙內的指示綠燈沒有亮。
通常就是兩種情況，一是起落架沒放下與鎖定在適當的位置，另一個就是駕駛艙內的鼻輪指示燈故障了，但此時沒有選擇，只有拉起機頭重飛再降落，並且趕緊抓出毛病在哪？
機長緊急通報塔台要重新降落，塔台也通知四○一班機先爬升到二千英尺聽候塔台指示再降落。
詭異的事情發生了，塔台看到四○一班機拉升到二千英尺之後就好像無人駕駛了，飛機高度一直往下掉，塔台呼叫機長和副駕駛也沒人回應，四零一號班機就在眾人眼前墜毀了。
發生了什麼事？黑盒子的語音記錄器給了世人最不可思議的答案：原來機長和副機長專注忙著「檢查燈泡」，就放任飛機墜毀。
當飛機拉升之後，機長認為「我掌握的系統永遠不可能出錯」，他根本不相信起落架會有問題，認定就是鼻輪指示燈故障了。
機長和副機長拔下了鼻輪指示燈，放在手上反覆觀看，還用衣袖清潔燈泡外觀，然後又把燈泡放回去。
沒想到燈泡卡住了，插不進去也拔不出來，機長和副機長兩人手忙腳亂地一起調整燈泡，沒想到又誤觸「解除自動駕駛」按鈕，飛機變成必須手控。
但機長和副機長都「專注」在燈泡上面，渾然不知飛機正在下墜，在語音記錄器中清楚地記載著「高度不足」警鈴聲大作，「專注」的機長與副機長竟然都沒有聽到，他們還在討論燈泡的問題。
此時，飛機已經在搖晃，機長和副機長沒有注意到；當夜月光皎潔，駕駛窗外的景色快速轉變，機長和副機長還是沒有注意到，他們只「專注」在一件事情之上，其他的一切都「視而不見」！
直到最後瞬間，副機長才驚覺高度有問題，但此時只剩下驚呼，浩劫發生。
當所有人都專注在單一問題上，而且是毫不重要和機上乘客生命安全無關的事，浩劫就會發生。
更悲哀的是，機長與副機長只相信他們駕馭的「系統」永遠不可能出錯，有錯都只是燈不亮、沒有擦乾淨等等雞毛蒜皮，這樣的悲劇已經背棄了乘客對他們之付託。
所以面對那種永遠不認為自己團隊有問題、不檢討自己控制的系統是否早就失靈、仍是那種有錯都是在野黨的錯、都是網路小編文宣不夠力，所以有灰塵的傲慢領航者，掌握龐大的行政機器，腦袋中只有「攻擊、攻擊、再攻擊」的「專注」這種行政團隊機隊的「機長」，大夥兒真的要提高警覺了。
媒體政治時代的最可怕叫做「Image（形象）」：公眾形象被定了調，煞費苦心也未必能翻轉；新媒體時代更可怕，叫「不由分說」：只要成為年輕人嘲諷和創意的來源，萬劫不復！
「不由分說」不考慮「比例原則」，當政治人物成被譏諷和討厭的對象，再怎麼小的無心之過，都成為「創意」的源頭活水，被譏諷和被厭惡！
跨年之際，從「牛肉麵之亂」、「網攻事件」、到行政院的統編號碼「03722403」引起譏諷，累積起來就是一個警訊：蘇貞昌內閣成為箭靶的宿命難逃，民進黨被挑剔的處境將越來越艱困！
俗話說：「當家三年，連狗都嫌！」近兩年先是「韓流之亂」，又是Covid-19，絕大多數人民對於執政黨內政團隊多了包含和縱容，當邁向2021和2022，少了「國瑜遮羞布」和「時中保護傘」，回歸內政，蘇貞昌內閣即將面臨完全執政、完全負責的「概括承受」，且必是放大鏡模式的挑剔，戒之、慎之。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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