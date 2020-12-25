2022北市長選戰　綠智庫民調：蔣萬安輾壓其他對手

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2022北市長選戰　綠智庫民調：蔣萬安輾壓其他對手

記者呂炯昌/台北報導

2020-12-25 11:12:39｜2020-12-25 11:48:43

蔣萬安
▲2022台北市長選戰民調，國民黨立委蔣萬安領先其他可能對手。（資料照／記者呂炯昌攝）
隨著2020年即將結束，2022年台北市長選戰開始引發討論。親綠智庫「新台灣國策智庫」今（25）日舉行「2022決戰六都民調系列：台北市長選舉選情初探」記者會，民調結果顯示，國民黨若派出蔣萬安參選，將是2022最強候選人，支持度輾壓其他政黨對手。
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當詢問台北市民比較支持哪個政黨的市長候選人，依序為國民黨28.3%、民進黨20.4%、台灣民眾黨8.7%、時代力量3.4%。當詢問台北市民較支持民進黨內哪一位可能人選？以陳時中31.9%最高，其次依序為高嘉瑜15.9%、吳怡農15.2%、吳思瑤5.2%。當詢問台北市民較支持國民黨內哪一位可能人選？以蔣萬安64.7%輾壓羅智強8.5%、韓國瑜8.3%。
當詢問台北市長選舉可能組合支持度，以蔣萬安43.2%最高，陳時中為36.6%、黃珊珊為13.3％。

若是民進黨派出吳思瑤、高嘉瑜，蔣萬安都能維持30%領先；若民進黨派出吳怡農，蔣萬安支持度45.4%，吳怡農僅有27.7%。

民調也問，若時力前立委黃國昌加入選戰，蔣萬安則拉大領先差距，支持度43%，陳時中33.1%、黃珊珊11.1%、黃國昌7.3%。

台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球表示，陳時中的優勢為草根性強、親和力夠，縱使教育程度不高的市民也樂於支持，但是陳時中站在防疫與美豬進口的浪頭上，稍有不慎支持度就可能大幅改變。

至於蔣萬安的優勢，曾冠球認為，蔣萬安的支持明顯含括各性別、各年齡層、各教育程度，老少通吃，實力十分平均，普獲各方支持。除陳時中外，不管面對民進黨其他潛在候選人，如吳怡農、吳思瑤、高嘉瑜等，目前競選實力都跟蔣萬安還有一段差距。針對黃國昌若參選可能拖累泛綠選情，曾冠球認為對於台北市長選舉，泛綠陣營仍須團結。

「2022決戰六都民調系列：台北市長選舉選情初探」民調委託趨勢民意股份有限公司調查，本次調查方法採市內電話調查，隨機抽樣法。調查時間為109年12月15日至12月18日，時段為晚上18:00~21:30 。抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，共完成1,078份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點 
▲2022台北市長選戰，新台灣國策智庫民調顯示，國民黨蔣萬安領先其他對手。（圖／新台灣國策智庫提供）
▲2022台北市長選戰，新台灣國策智庫民調顯示，國民黨蔣萬安領先其他對手。（圖／新台灣國策智庫提供）
 
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