2022北市長選戰　綠智庫民調：蔣萬安輾壓其他對手

我是廣告 請繼續往下閱讀
當詢問台北市長選舉可能組合支持度，以蔣萬安43.2%最高，陳時中為36.6%、黃珊珊為13.3％。
若是民進黨派出吳思瑤、高嘉瑜，蔣萬安都能維持30%領先；若民進黨派出吳怡農，蔣萬安支持度45.4%，吳怡農僅有27.7%。
民調也問，若時力前立委黃國昌加入選戰，蔣萬安則拉大領先差距，支持度43%，陳時中33.1%、黃珊珊11.1%、黃國昌7.3%。
台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球表示，陳時中的優勢為草根性強、親和力夠，縱使教育程度不高的市民也樂於支持，但是陳時中站在防疫與美豬進口的浪頭上，稍有不慎支持度就可能大幅改變。
至於蔣萬安的優勢，曾冠球認為，蔣萬安的支持明顯含括各性別、各年齡層、各教育程度，老少通吃，實力十分平均，普獲各方支持。除陳時中外，不管面對民進黨其他潛在候選人，如吳怡農、吳思瑤、高嘉瑜等，目前競選實力都跟蔣萬安還有一段差距。針對黃國昌若參選可能拖累泛綠選情，曾冠球認為對於台北市長選舉，泛綠陣營仍須團結。
「2022決戰六都民調系列：台北市長選舉選情初探」民調委託趨勢民意股份有限公司調查，本次調查方法採市內電話調查，隨機抽樣法。調查時間為109年12月15日至12月18日，時段為晚上18:00~21:30 。抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，共完成1,078份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點