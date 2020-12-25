痛譙紐籍機師「自私鬼」　林俊逸：不要測試台灣人底線

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痛譙紐籍機師「自私鬼」　林俊逸：不要測試台灣人底線

娛樂中心／綜合報導

2020-12-25 10:23:33｜2020-12-25 10:32:28

▲林俊逸重砲抨擊紐西蘭確診機師。（圖／資料照、林俊逸臉書）
▲林俊逸重砲抨擊紐西蘭確診機師。（圖／資料照、林俊逸臉書）
長榮航空一名紐西蘭籍機師日前確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），感染期間還與一位廣達集團女員工密切往來5天，女方22日確定染疫，讓連續253天的本土零確診紀錄破功，連帶影響所有正在舉行或即將登場的大型群聚活動。歌手林俊逸23日在臉書發文怒批確診機師，引發關注。
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▲紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，交通部長認為長榮航空未能確實要求機組員落實防疫措施，決定重罰
▲紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，交通部長認為長榮航空未能確實要求機組員落實防疫措施，決定重罰100萬元。（圖／資料照）
該染疫的紐籍機師不僅不配合防疫、在機上不戴口罩，還於可傳染期間出入公共場所，並與友人見面，行徑惡劣，對此，林俊逸痛罵：「你們私下是什麼關係，說真的關我們P（屁）事，大家擔心的是你們帶著病毒去了哪些地方，我們真的不想生病。」
林俊逸怒火未消，繼續飆機師：「請不要一直測試台灣人對外國人友善的底線，人在台灣就要尊重台灣的防疫措施，be honest.（要誠實）」文末，疑似是自身工作也受波及，他氣到狂轟：「因為你這個破口，廠商預防性的取消了演出，是不是都要跟你求償呢？自私鬼。」

貼文引來大批粉絲附和：「對，自己的傲慢，帶給台灣那麼大的資源浪費」、「這兩天超氣超悶的」、「影響每個產業，真的很自私」、「超級可惡的，根本沒有良心可言，驅逐出境啦」、「台灣的防疫就這樣被一個紐西蘭機師搞到破功，真是超級憤怒！」（編輯：楊穎軒）
▲林俊逸全文。（圖／林俊逸臉書）
▲林俊逸全文。（圖／林俊逸臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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