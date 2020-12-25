防疫優先！五星飯店跨年派對喊卡 觀光局曙光活動取消
防疫優先！五星飯店跨年派對喊卡 觀光局曙光活動取消
記者陳致宇／台北報導
2020-12-25 10:28:09｜2020-12-25 10:28:16
台灣時隔 8 個月再度出現新冠肺炎本土案例，讓全民防疫意識提升，已有多家五星飯店宣布取消跨年活動，降低人潮群聚的風險，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處也宣布，取消「2021福隆迎曙光」及元旦音樂會活動，至於其他風管處活動是否如期舉辦，觀光局還在研議中。
高雄英迪格酒店表示，已連續舉辦第 5 屆的 Pier No.1 跨年主題派對，為配合政府防疫工作，決定調整回原營運模式， 12 月 31 日營運時間為晚間 6:00 至凌晨 1:30 ，全露天空間，無站位，每人低消 800+10% 元，旅客需經由服務人員於入口處測量額溫，標準範圍內方可入場，強力宣導配戴口罩及多洗手保護你我安全，已購買門票的旅客約近 250 位，自 24 日傍晚起由酒吧經理陸續聯繫退款事宜，並做後續妥善安排。林口亞昕福朋喜來登酒店指出，原定於飯店 1 樓精釀吧舉行的 Shine & Neon into 2021 跨年派對取消，原已購票的民眾可全額退費。截至 12 月 22 日，該住房專案與門票已售出近8成，但為配合政府的防疫政策，並且每位旅客的安全與健康，經審慎評估後決定取消，已購票民眾將會有專人處理後續退費事宜。
台北大直英迪格酒店也說，配合衛生福利部疾病管制署發布的跨年等大型活動相關集會防疫措施，原訂 12 月 31 日舉辦的閃亮 2021 跨年派對決議取消，原已購票之消費者可全額退費，後續退票手續將由專人致電聯絡。
此外，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處也宣布，取消已連續舉辦 14 年的福隆迎曙光及元旦音樂會活動，至於其他風管處活動是否如期舉辦，觀光局還在研議中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。