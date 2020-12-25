NBA／哈登為何朝隊友扔球？美媒：他在訓練賽時被打爆了
NBA／哈登為何朝隊友扔球？美媒：他在訓練賽時被打爆了
記者黃建霖/綜合報導
2020-12-25 10:35:50
休士頓火箭日前被爆出在隊內訓練賽結束時，陣中頭號球星James Harden曾朝著隊友Jae'Sean Tate丟球，而今天《The Athletic》記者Sam Amick也在報導中透露原因，全是因為球隊的一次訓練賽，雙方在對抗賽中產生衝突所導致的。
Amick表示，這次衝突的來源在於隊內對抗時，以Tate和DeMarcus Cousins為首的二軍陣容，居然打敗了球隊主力所組成的隊伍，Tate多次在Harden面前強硬的得分，導致之後雙方發生激烈衝突。之後，Harden曾朝著Tate的方向扔球，但所幸沒砸到對方，但此事卻引起了軒然大波，被認為是前者和隊友之間緊張關係的升級。
火箭主帥Stephen Silas在受訪時，為子弟兵緩頰，他直言「當你擁有充滿鬥志的球員的時候，你會希望訓練也同樣充滿鬥志。這就是我們所擁有的、且想要的。」火箭目前因為隊內出現新冠肺炎(Covid-19)的確診者，因此賽季首戰臨時喊停，Harden雖然3次檢測都呈陰性，不過他因為此前違反聯盟防疫規定，而被罰款5萬美元。