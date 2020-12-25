萊豬來了！Line民調「會影響吃豬肉習慣嗎」 86％人答會
萊豬來了！Line民調「會影響吃豬肉習慣嗎」 86％人答會
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 11:11:22
立法院昨（24）日針對《食品安全衛生法》修正草案及萊豬進口等9項行政命令進行表決，最終民進黨團以人數優勢全數通過，確定將於2021年1月1日起施行，未來進口豬肉可含萊劑，而30月齡以上美牛也可輸入進口。對此結果，社群通訊軟體Line立即發起民調，詢問大家「立院通過進口豬肉可含萊劑，會影響你食用豬肉的習慣嗎」，結果有86％投票民眾認為會影響。
面對萊豬開放已成定局，蔡英文總統昨日在臉書發文表示，「貿易就是有來有往，任何協議，都不會只合一方的意」，並承諾接下來會做好嚴格把關，落實進口豬肉查驗、貨號源頭管理、豬肉產地標示。任何協議不會只合一方的意，那麼台灣民意對萊豬開放的接受度是如何呢？Line昨日立即發起網路民調，詢問大家「立院通過進口豬肉可含萊劑，會影響你食用豬肉的習慣嗎？」累積至寫稿為止已有將近5萬人投票，而投票的結果如下：
認為「會影響，認明台產豬肉才會吃」的網友有23361人，佔比48.24％；認為「會影響，會盡量少吃豬肉」的網友有10083人，佔比20.82％；認為「會影響，未來不吃豬肉了」的網友有8257人，佔比17.05％；認為「不影響，不論產地照吃不誤」的網友有5175人，佔比10.69％；認為「不影響，本來就不吃豬肉」的網友有1548人，佔比3.2％。
投票結果可見，認為會影響的加總高達86％，無論是不是台灣豬，未來打算少吃或不吃豬肉的比例也有37.8％。（編輯：倪浩軒）