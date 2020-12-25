特企／年終刷卡優惠　樂天信用卡推出導購回饋無上限！

樂天信用卡提供指定網購5%回饋無上限，很重要說三次5%回饋無上限，5%回饋無上限，5%回饋無上限！！！

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在這些指定網購中，包山包海滿足所有人的需求。像最近超夯的iPhone 12，在friDay購物買可享5%刷卡金回饋無上限； Yahoo購物中心及東森購物也在名單之內。

3C網購：Yahoo購物中心、東森購物、friDay購物、UDN買東西、愛順發購物網

旅遊準備：Kkday、東南旅遊、Klook、奧丁丁體驗、Jack Wolfskin

居家生活：家樂福、屈臣氏、鈴木太太、金石堂網路書店、小三美日

保健食品：大樹健康購物網、iHerb、大研生醫、白蘭氏、台塩生技

國外網購：Lookfantastic、Nike、shopbop、Microsoft、YOOX.COM

聖誕節禮物：過年拜訪親戚的伴手禮、西洋情人節禮物都可以透過指定網購連結，刷樂天卡享5%刷卡金回饋無上限！

禮物送出去，刷卡金留給自己，全家大小都開心，是不是讓人非常心動呢！

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謹慎理財信用無價，信用卡循環信用年利率：6.75%-15% (基準日:2015年9月1日)預借現金手續費：每筆預借現金金額X3.5%+NT150，其他相關費率依樂天信用卡網站公告。