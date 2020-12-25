萊豬行政命令過關 蘇貞昌：跨過這一步可以走向國際
記者鄭宏斌／台北報導
2020-12-25 11:26:31
攸關萊豬開放進口的9項行政命令昨（25）日在立法院表決過關，行政院長蘇貞昌今天在行政院受訪表示，跨過這一步，一方面我們可以走向國際，一方面可以為台灣更創造很大的經貿實力跟機會。
蘇貞昌說，行政院非常感謝立法院立法委員們能夠讓行政命令的審查通過，同時相關的法案也已經都完成。台灣是以外貿為主的國家，台美之間的貿易關係、戰略關係非常重要，跨過這一步，一方面可以走向國際，一方面可以為台灣更創造很大的經貿實力跟機會。蘇貞昌強調，政府一定會嚴格把關，雖然進口廠商都已經明白表示不會進口含萊克多巴胺的豬肉，同時，進口的肉製品也會像美國有些廠商一樣，包裝標示沒有含萊克多巴胺，但是政府還是會逐批檢驗，同時會清楚標示，讓國人很清楚地可以知道。
蘇貞昌也說，學校、校園的營養午餐都已經換約完成，3300多所學校都會用本國食材，請國人放心。
對於立法委員高金素梅批評，開放美豬進口會殘害台灣人的健康。蘇貞昌回應表示，政府都是依據科學證據、國際的標準，全世界101個國家都有進口含萊克多巴胺的豬肉，而政府一定會依據國際標準嚴格把關，守護國人的健康。另外對於部分地方政府推動管制萊豬的地方自治條例，蘇貞昌說，各縣市議會有一些不同的做法，而且彼此差異很大。行政院會依據法律規定，行使主管機關的權責，在瞭解相關的情形後，會做規範的宣示。