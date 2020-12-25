國民黨宣布延長反萊戰線　力推食安公投和罷免萊豬立委

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國民黨革命實踐研究院院長羅智強表示，「食安之戰」現在正式開始，目前有兩個路徑，第一個路徑屬於黨中央統籌，由全國人民自行決定要不要吃萊豬，請「政府的頭家」在明年8月28日公投決定。目前國民黨的第二階段連署目標是50萬份，希望能在兩個月達到。如果公投通過，即便民進黨政府在元月一月開放進口萊豬，若公投通過後，還是要停止瘦肉精豬肉銷售。
至於很多民間團體陸續串連「罷免萊豬立委」的行動，列為第二個路徑，屬於地方性自發行動。羅智強估算，綠營目前在立法院多達68席，屬於多數席位，如果各地方團體願意認領並罷免12名萊豬立委，讓「挺萊豬的立委」席次降到56席，低於過半門檻57席，未來綠營在立法院就不會為所欲為。如果未來「反萊豬的立委」還能順利補上，現行反萊豬立委45席，就有機會拉上到57席。羅智強表示，在罷免立委部份，還需要靠各地方團體自發 「割萊委」，他已經先認領第一個綠營立委吳思瑤。
國民黨文傳會主委王育敏指出，目前公投進度卡在中選會尚未審議通過國民黨的第二階段連署書格式，導致許多民眾催促國民黨加快連署行動，但一直未見合格的聯署書出來。王育敏說，國民黨將催促中選會盡快審議，中選會依法最遲不能晚於明年1月6日通過。
王育敏強調，萊豬之戰沒有結束，將延續到明年８月，公投才是關鍵性戰役，由人民自己的力量來反對蔡英文總統的獨裁。但她也指出，黨中央的戰線定調仍是明年8月的兩項公投，至於罷免萊豬立委行動，因為萊豬立委「各人造業各人擔」，黨中央會尊重，因為罷免是人民的權利。
文傳會副主委李永萍表示，國民黨後續的行動包括食安、公投綁大選等兩項公投，還有支持各地方罷免萊豬立委的行動，甚至不排除罷免蔡英文總統，因為開放萊豬這項決定，是蔡英文拍板。
另外，在元旦和跨年夜行動方面，國民黨中央預計配合新北市長侯友宜的跨年活動舉辦反萊豬溫馨宣導，但因為疫情關係，新北市政府雖舉辦跨年活動，但暫停戶外集會，國民黨將配合新北市政府後續的決定。
國民黨強調，立法院表決結果絕非終局之戰，只是顯現民進黨成為國會多數黨後的傲慢與鴨霸，選前的承諾只是騙選票的手段，選後不顧國人健康，輕視反對萊豬的民意。國民黨表示，展現直接民主的人民意志是打臉這些「萊豬立委」最佳方式，國民黨將全力號召「公投綁大選」、「護食安」兩項公投的二階段連署，讓全民能於明年8月28日透過公民投票的方式，表達守護食安與下一代健康的堅定立場，「人民自己做主，才是真民主」。