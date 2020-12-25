鴻海旗下鴻齡布建5G工業網  打造後疫智慧製造未來形態

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鴻海科技集團副總裁呂芳銘親自出席活動，致詞時他表示，在智慧機械或者智慧製造導入產業的過程中，實際上有一定的步驟。從最早的電腦化開始、接著自動化、聯網化、數位化到最近常聽到的智慧化，但他想分享的是可視化。
呂芳銘指出，在以上所有步驟中產生的數據流，要關注的是在什麼樣的情境之下變成可視化？以工廠產線為例，可視化幫助在連接各種設備，取了數據、建構模型，活用可視化協助產線運作。鴻海不管未來是在計算的能量上、或是5G工業專網的研發、以及工業互聯網平臺都會持續投入。也希望跟機械工會、跟所有的精密機械自動化的夥伴們一起來，為整個台灣的智慧發展盡一份心力。
鴻海旗下鴻齡科技也以「5G結合IIoT助力智慧機械轉型升級」為題進行分享。鴻齡科技表示，5G已從根本上改變全球網路連接的方式，而IIoT的價值則在於把製造業、供應鏈、終端使用者給無縫連接起來，實現產銷精準對接，有效降低成本及創造利潤。
由九成中小企業所組成的台灣製造業將可望藉此有效運用資源、以差異化的智慧製造落地，取得全球經濟新常態後的數位商機。然而，無縫連接卻是許多中小型企業無法跨越的藩籬。有鑑於此，活動會場不僅展出5G IIoT解決方案、IT智慧製造系統、OT場域應用APP的融合產品，也包含了智慧製造應用場域展示。
在端、網、霧、雲深度布局下，搭配上日趨成熟的IIoT與5G技術，產業升級智慧製造場景已然發生。集合眾人之力所打造的智慧機械雲平台及設備聯網服務，亦突破連接瓶頸，進而足以賦能數以萬計的中小企業，打造後疫情時代工業智慧製造的未來形態。
鴻齡科技為加速推動5G專網於此一平臺上之應用潛力，亦積極自主開發之5G工業專網產品包括終端傳輸單元(DTU) 、各式終端設備與全台灣網通業界第一款5G mmWave +LTE雙模小基站(5G AIO Small Cell)、搭配軟體定義之引流產品，如工業網關(Gateway)、邏輯控制器(PLC)、高速資料擷取器(DAQ)，透過CorePro標準數採協議及物聯網平臺，實現OPC UA over TSN、以及超前佈署TSN over 5G的有線無線工業網路混合架構等功能，並將5G企業專網實際應用在中小精密機械加工廠，為5G在地化奠定基礎。