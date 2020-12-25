長榮女大生擄殺命案　檢方：兇嫌再犯風險高「求處死刑」

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長榮女大生擄殺命案　檢方：兇嫌再犯風險高「求處死刑」

記者郭俊暉、郭凱杰/高雄報導

2020-12-25 11:57:21｜2020-12-25 12:02:22

梁嫌將鍾女殺害，棄屍於高雄阿蓮區產業道路。
▲犯下震驚全國的馬國鐘姓女大生命案兇嫌梁育誌，橋頭地檢署今(25)日偵查終結，依檢方依梁嫌遭鑑定為「高風險再犯」，向法院求處死刑並褫奪公權終身。（圖／記者陳聖璋翻攝）
犯下震驚全國的馬國鐘姓女大生命案的兇嫌梁育誌，橋頭地檢署今(25)日偵查終結，依檢方依梁嫌遭鑑定為「高風險再犯」，向法院求處死刑並褫奪公權終身。
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今（109）年10月28日梁育誌在長榮大學附近，趁鍾姓女大生從學校返回租屋處時，以繩索勒頸並性侵，再將她置於轎車後座，於台南、高雄2地繞行18小時，最後棄屍在高雄阿蓮區大崗山。
橋頭地檢署指出，女大生遺體被找到時，全身赤裸，身上僅剩內褲，脖子上還套有麻繩，梁嫌辯稱，抵達阿蓮大崗山後，他將女大生從車內拖下來，拖行過程造成衣服掀起脫落，他才順勢脫下衣物與屍體丟在一起。梁嫌被檢警逮捕後，法官裁准羈押但不禁見。

橋頭地檢署今天偵查終結，檢方認為梁育誌無視女大生求饒，仍以凌虐、繩索勒頸等方式殺害女大生，犯後沒有悔意，也未曾對家屬表達歉意，審理過程中還表示「會不會被引渡到馬來西亞受審？」等關係自己權益事項，更顯見被告毫無悲憫同理之心，且經評估再犯風險高，有必要永久隔離於社會，該案被告所犯符合公民與政治權利國際公約第參編第6 條第2 項因此對梁育誌求處死刑。
▲犯下勒頸並性侵馬來西亞籍長榮鍾姓女大生父母來台，檢方依殺人罪等罪嫌求處男子梁育誌死刑。(圖／記者郭俊暉翻攝)
▲馬來西亞籍長榮鍾姓女大生遭擄殺，父母來台處理後事，今（25）日檢方依殺人罪等罪嫌求處男子梁育誌死刑。(資料照／記者郭俊暉翻攝)
 
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