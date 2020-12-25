【NOW少年】拍影片發大財 Youtube年度點閱TOP3是？

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【NOW少年】拍影片發大財 Youtube年度點閱TOP3是？

文/沈傳恩

2020-12-25 20:30:00

Youtube
▲2020最發燒的Youtube影片是哪幾隻呢？（圖／影像中心製作）
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」觀看Youtube是不少現代人生活的休閒娛樂，甚至有些人將拍攝Youtube影片當成工作，衍生出全新的職業「Youtuber」，本集的《NOW少年》將帶大家一起看看，街頭民眾最愛的影片類型是什麼？最愛的影片創作者又是哪位？台灣年度點擊率TOP3的影片又是哪些呢？
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實際街訪調查發現，民眾對於「開箱」「旅遊」「Vlog」「美食」「音樂」「遊戲」的影片特別喜歡，且大多數人是每天都會使用Youtube欣賞影片；至於大家最喜歡的Youtuber，專做美食大胃王的「千千進食中」，做旅遊的「欸你這週要幹嘛」，以及馬來西亞的「常勇」皆榜上有名。
根據Google官方的統計，最受到一般民眾喜歡的7個影片類型如下：


1.評測影片

2.教學影片

3.Vlog

4.遊戲影片

5.趣味搞笑影片

6.盤點影片

7.開箱影片

而2020年最發燒的3支影片則是：(統計至12/24)

1.羅一鈞副組長－居家隔離、檢疫就醫注意事項  4,627,981次觀看

2.【重大事件】蔡阿嘎跟孕婦二伯，無端遭受襲擊！緊急送醫....  3,441,009次觀看

3.粿粿 花蓮落下事件 完整視角 4,429,577次觀看

更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過。
 
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