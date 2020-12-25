高雄智慧城市推動委員會成立　攜手產官學邁向5G智慧城

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此外，市府還與西門子、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、仁寶電腦工業、亞旭電腦、思銳科技、創意庫設計事業、財團法人車輛研究測試中心等國內外廠商簽訂，在數位人才培育、智慧城市應用服務、自駕車應用發展、智慧照護、智慧觀光，AloT 5G智慧養殖等面向簽訂MOU，結合公私之力為高雄注入創新能量。
陳其邁指出，智慧城市推動委員會主要是在於讓城市治理能夠升級，讓傳統產業能夠進行數位轉型，在5G AIoT的應用服務方案也能夠產業化，形成完整的生態系，今天是委員會第一次的會議，後續也有專案辦公室來推動，在市政的部分也會跨局處跟智慧城市推動辦公室一起做跨領域的合作，感謝國發會主委龔明鑫主委、唐鳳政委等老同事今天能夠南下看老朋友，笑說人回去行政院工作沒關係，預算留在高雄就好。
高雄副市長林欽榮說，數位轉型是高雄的命，必須用彎道超車的方式快速前進，希望高雄亞洲新灣區是一個雙港的實驗場域，國發會能夠指定為亮點計畫，國際級系統整合公司（SI）能夠進場，希望經濟部不要忘記高雄，我們很謙卑請求中央給高雄一些經費補助，才能夠達到龔明鑫主委說的，高雄市是新南向的智慧城市、國際輸出基地，中央地方一起打造高雄智慧城市。
國發會主委龔明鑫則說，希望高雄可以扮演成為智慧城市新南向的基地這樣的角色，智慧城市已經從過去的4G時代升級到5G時代，高雄有很多好的實驗場域，高雄不要藏私，把這些場域都打開來，讓廠商進來，這個部分政府也會有一些經費支持，笑說這就是陳市長說的把經費留在高雄，前瞻計畫若在臨時會順利通過，明年就要馬上啟動，也希望市府和業者趕快把計畫準備好，前瞻預算通過就趕快提案、趕快進行，希望高雄成為全世界最重要的5G示範性的智慧城市。