紐籍機師群聚案核酸、抗體檢驗結果出爐！仍維持3例陽性
紐籍機師群聚案核酸、抗體檢驗結果出爐！仍維持3例陽性
記者賴志昶／台北報導
2020-12-25 14:41:14｜2020-12-25 15:06:38
針對民眾最擔憂的紐籍機師（案765）感染案，中央疫情流行疫情指揮中心今（25）公布相關案例的採檢情形。指揮中心指揮官陳時中今表示，目前案760（紐籍機師同事）、765、766（紐籍機師同事）接觸者共149人，其中核酸檢驗、血清抗體檢驗結果中，僅有3例陽性，分別為案765、766、771（紐籍機師女性友人）。
陳時中表示，目前案760、765、766接觸者共149人其中核酸檢驗應採106人，其中陽性3人（765、766、771）、陰性101人、檢驗中0人、待採驗2人；血清抗體檢驗應採99人，其中陽性1人（765）、陰性95人、檢驗中1人、待採驗2人。另外，有台商反應，不曉得未來如果疫苗出爐，能否推出「疫苗泡泡」等形式，方便民眾入境。對此，陳時中指出，民眾如果能夠證明，沒有傳染或感染風險，那確實可以這樣規劃，未來整個世界的運作，也會在有疫苗的基礎上來開始，但目前疫苗風險仍無法得知，且觀察期間也不夠，因此目前是沒有這樣計畫，但未來這種計畫一定會有的。
針對今日疾管署發布醫界通函，以提醒醫師相關社區感染風險。對此，陳時中回應，通函中提到的措施，都有在日前秋冬專案中提及，今日再度發布僅是加強宣導而已。
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