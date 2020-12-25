下週萊豬進口　盧秀燕憂心前往視察產地標示

因應中央明年元旦將開放含萊克多巴胺美豬進口，台中市政府已設立33處肉品產地標示示範區，要求業者標示來源，守護市民食安。市長盧秀燕今（25）日早率隊前往北屯區東光市場視察，逐攤檢視產地標示張貼情形，她強調，市府已做好整備，全力輔導、查核肉品產地標示，要讓市民「安全飲食、安心消費！」

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盧秀燕今前往東光市場，逐攤檢視攤位上「牛哥豬弟」肉品產地標示貼紙，確認均有清楚張貼，她感謝攤商與市府站在一起，一同捍衛市民食的安全；對於立法院昨通過明年起開放萊豬，她說，「相當擔心、相當遺憾」，擔心影響國人健康、衝擊台灣國產豬畜牧業經濟，但是台中全面因應，從法規、人力、物力、預算等各方面整備作為，全力捍衛食安，並鼓勵消費者認明產地標示，品嘗在地、好吃、健康又實在的肉品，許多攤商也熱情比讚，高喊支持肉品標示，「支持國產豬」、「絕不販賣萊豬」。

盧秀燕指出，市府已規劃「強化瘦肉精食安監控執行計畫」，整合全府29個局處共同推動「拒食瘦肉精 五要護健康」5大強化作為，預計明年擴充10倍查驗量，嚴格把關不妥協；她強調，尤其針對校園食安，校園營養午餐絕對不可以使用國外豬肉，市府已完成團膳業者契約，只能採用國產豬。

中央公告自明年元旦起豬肉及其相關產製品應標示原產地，盧秀燕強調，中市府全體動員深入各場域輔導，辦理多場教育訓練，更全國首創修正「檢舉重大食品案件獎勵辦法」，民眾如檢舉含萊克多巴胺或其他乙型受體素豬肉食品違反食安法案件，可領取實收罰鍰金額7成獎金。

衛生局指出，東光市場內販售豬肉的名攤包含大山肉舖、可口肉舖、慶美肉舖，以及熟食名攤阿湖爌肉飯、北平早點、永和豆漿、東光芬小吃、阿文肉粥及阿美陽春麵等，均有配合市府政策張貼豬肉原產地標示。

衛生局說，明年市府將再加強輸入業及其冷凍倉儲源頭把關，無預警抽驗查核肉品瘦肉精及標示，違法將嚴懲重罰；衛生局也提醒消費者選購肉品可注意商品保存條件及包裝及標示完整性，保障自身權益。