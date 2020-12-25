外埔水美里停車場問題 施志昌爭取經費開闢
記者柳榮俊/台中報導
2020-12-25 14:40:00
台中外埔水美里仁美巷周遭住宅密集，停車空間不足，居民期盼能新闢停車場﹔今(25)日市議員施志昌邀相關單位會勘，當地李姓居民願意提供閒置土地做為停車場，但由於此處非都市計畫用地，停管處無法補助停車場開闢費用，後續施志昌會爭取行政院農委會水土保持局經費開闢，預計可提供20格停車位，並保留原有樹木做遮蔭之用。
施志昌表示，由於外埔水美里仁美巷周圍住宅密集，且有許多工廠，停車問題常常困擾當地居民，而當地李姓民眾則向他表示自己於水美北段268、269與270三筆相鄰的閒置土地，大小共635.08平方公尺，可以做為停車場開闢之用。因此，施志昌今邀集中市府停車管理處、外埔區公所與水美里里長至仁美巷會勘，至現場會勘，希望透過私有土地活化與市府補助共同解決停車問題﹔停管處表示，依據停車場法第十一條，台中所訂定之「中市民間設置臨時路外停車場獎助辦法」在於補助都市計畫內土地停車場闢建，但由於此處非都市計畫內土地，並不符合補助資格。施志昌表示，後續會向行政院農委會水土保持局爭取約60萬經費開闢，預計可提供20格停車位，並保留原有樹木做遮蔭之用。