NBA／球隊內部又有人確診 火箭開幕戰何時才能打？
NBA／球隊內部又有人確診 火箭開幕戰何時才能打？
記者黃建霖/綜合報導
2020-12-25 14:04:15
根據《The Athletic》知名記者Shams Charania報導，休士頓火箭的一名工作人員在新冠肺炎(Covid19)的檢測結果中呈陽性，而這也將導致多名和他接觸過的球員，得面臨追蹤機制，並且要隔離7天。
火箭今年開季並不順遂，除了當家球星James Harden吵著離隊之外，球隊還處於疫情陰霾的籠罩之下，日前剛爆出新秀Kenyon Martin Jr.確診，多名球員也因此必須自主隔離。目前John Wall和DeMarcus Cousins等多位球員都因為接觸追蹤機制，而可能在之後必須得進行7天隔離，這也導致火箭在對奧克拉荷馬雷霆的首戰，湊不出8名球員來參賽。
而今天Charania又在推特上爆料，他表示火箭又有一名員工確診，而他在此前和Eric Gordon等人有過接觸，因此這些人都會被啟動追蹤機制。火箭將在周日對戰拓荒者，而照目前他們必須被隔離的球員人數來看，就算Harden屆時通過檢測、可以上場，他們可能也湊不出8人參賽。