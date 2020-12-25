無奈之下投棄權 江永昌：台灣不可能像歐盟不理美國壓力
無奈之下投棄權 江永昌：台灣不可能像歐盟不理美國壓力
記者吳承翰/台北報導
2020-12-25 14:18:45｜2020-12-25 14:58:05
立法院24日表決萊豬行政命令，民進黨團下令一致投票，仍有林淑芬、劉建國、江永昌三名立委選擇以插表決卡但不投票的方式表明立場，將面臨黨紀處分。江永昌25日受訪時表示，在有充分科學證據，證明萊克多巴胺在容許量對人體無害、台美關係正在往前的時候，不管誰執政都有責任拓展台灣的國際空間，「台灣就這麼小，不像歐盟、中國很大，可以不理美國壓力。」
上午江永昌在進議場簽到時，媒體問他會遭到黨紀處分，他僅說「會尊重黨團的規定。」也要外界不要用「跑票」來形容，隨後便直接進入議場。在離開議場後，江永昌受訪時指出，在有科學數據佐證下，美國不會硬逼著台灣進口吃了會出問題的萊豬，加上台美關係有進展，不管是過去的馬英九政府、或現在的蔡英文政府，都嘗試幫台灣開拓國際市場。
「我們不像歐盟、中國很大，可以不理美國，台灣就這麼小，這是國際現實的無奈。」江永昌認為，萊豬的議題其實民眾普遍都能理解，問題在於8月28日宣布、12月24日表決通過，時間上太倉促，讓許多人都來不及反應。江永昌強調，他並非跟民進黨團唱反調，若真的不認同，他會對民進黨的提案投下反對票，對於日後會被黨紀處分，他說「不管是罰款、不能當黨團幹部、不能選召委或先選委員會都會尊重，黨要有黨的紀律，不能團結就沒辦法帶領國家」。