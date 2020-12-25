北市長選戰蔣萬安民調領先　賴士葆：就等他宣布參選

親綠智庫「新台灣國策智庫」今（25）日舉行「2022決戰六都民調系列：台北市長選舉選情初探」記者會，根據民調結果顯示，國民黨若派出蔣萬安參選，將是2022最強候選人，支持度輾壓其他政黨對手，連衛福部長陳時中也不是對手。國民黨立委對此表示，蔣萬安早就在勤跑地方，只等他宣布參選。

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國民黨立委賴士葆受訪表示，蔣萬安已經很認真在地方跑攤，他也帶蔣萬安跑過幾場攤，歡迎不同黨派、認同蔣萬安的人來帶他跑，有些團體也開始在找蔣萬安演講。賴士葆表示，蔣萬安也沒私下否認要選台北市長，問蔣萬安有沒有要選市長，他都一直笑笑的，就等他正式宣布參選。

根據新台灣國策智庫民調，當詢問台北市長選舉可能組合支持度，以蔣萬安43.2%最高，陳時中為36.6%、黃珊珊為13.3％。如果民進黨派吳怡農參選，蔣萬安支持度45.4%，吳怡農27.7%。若時力前立委黃國昌加入選戰，蔣萬安將拉大領先差距，支持度43%，陳時中33.1%、黃珊珊11.1%、黃國昌7.3%。

「2022決戰六都民調系列：台北市長選舉選情初探」民調委託趨勢民意股份有限公司調查，本次調查方法採市內電話調查，隨機抽樣法。調查時間為109年12月15日至12月18日，時段為晚上18:00~21:30 。抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，共完成1,078份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點