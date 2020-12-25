桃市府持續抗旱應變　加強大戶節水和水源調度

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鄭文燦提到，目前石門水庫水位雖回升至65%，但依中央氣象局預報，未來2周內桃園降雨量偏少，恐難以達到明年1期稻作正常供灌的蓄水目標，中央預計明年1月5日宣布桃園明年1期稻作是否休耕或部分休耕，對新屋區農民反映今年已配合1期稻作休耕，2期稻作又遇缺水停灌，希望明年1期稻作能正常供灌。
農委會農水署長蔡昇甫表示，若石門水庫蓄水量回升至1億3,000萬噸，且農水署桃園管理處充分運用各種水源，在不影響民生及工業用水前提下，桃園地區明年1期稻作仍有機會獲得供灌。
在工業節水方面，經發局長郭裕信表示，台水公司及經發局針對非位在政府開發管理工業區且每日用水量在1,000度以上之廠商進行專案輔導，預定今年底前完成訪查32戶，台水公司每周抄表1次，並將結果送經發局，以利掌握廠商節水成效，根據12月21日查核結果與109年8月平均每日度數比較，仍有部分廠商未達7%節水目標，研判可能與廠商年終訂單量增加有關。
法務局長周春櫻表示，針對世界健身中心採取自主節水措施，停用男女熱水池設施，引發消費爭議，法務局於12月15日至12月22日期間累計收到12位消費者申訴（部分案件有許多會員連署），體育局已督促公司與會員積極協商，採個案方式妥適處理，法務局消保官也要求業者研議處理方案。