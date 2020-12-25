桃市府持續抗旱應變　加強大戶節水和水源調度

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桃市府持續抗旱應變　加強大戶節水和水源調度

記者李春台/桃園報導

2020-12-25 14:56:38

鄭文燦抗旱會議
▲鄭文燦指出，透過北水南調，新店溪水源送至板新水廠，板新水廠再支援桃園大湳淨水廠，平鎮淨水廠則可支援新竹地區用水，有效提升北部水資源調度彈性。（圖／桃園市政府提供）
為因應嚴重缺水危機，桃園市長鄭文燦今（25）日上午主持抗旱應變會議時表示，考量水情至明（110）年梅雨季前都不樂觀，請企業及民眾多加配合節水此外，為加強北部地區水資源調度彈性，台水公司推動桃竹備援管線工程，可提升桃園支援新竹調度水源能力至每日20萬噸，預計明年1月底試運轉。
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鄭文燦指出，透過北水南調，新店溪水源送至板新水廠，板新水廠再支援桃園大湳淨水廠，平鎮淨水廠則可支援新竹地區用水，有效提升北部水資源調度彈性桃竹備援管線工程計畫原訂明年6月完工，台水公司督促加快工程進度，管線總長達26.26公里，目前管線埋設已完成96.3%，希望在110年1月下旬順利完成通水目標。
鄭文燦提到，目前石門水庫水位雖回升至65%，但依中央氣象局預報，未來2周內桃園降雨量偏少，恐難以達到明年1期稻作正常供灌的蓄水目標，中央預計明年1月5日宣布桃園明年1期稻作是否休耕或部分休耕，對新屋區農民反映今年已配合1期稻作休耕，2期稻作又遇缺水停灌，希望明年1期稻作能正常供灌。

農委會農水署長蔡昇甫表示，若石門水庫蓄水量回升至1億3,000萬噸，且農水署桃園管理處充分運用各種水源，在不影響民生及工業用水前提下，桃園地區明年1期稻作仍有機會獲得供灌。

在工業節水方面，經發局長郭裕信表示，台水公司及經發局針對非位在政府開發管理工業區且每日用水量在1,000度以上之廠商進行專案輔導，預定今年底前完成訪查32戶，台水公司每周抄表1次，並將結果送經發局，以利掌握廠商節水成效，根據12月21日查核結果與109年8月平均每日度數比較，仍有部分廠商未達7%節水目標，研判可能與廠商年終訂單量增加有關。
法務局長周春櫻表示，針對世界健身中心採取自主節水措施，停用男女熱水池設施，引發消費爭議，法務局於12月15日至12月22日期間累計收到12位消費者申訴（部分案件有許多會員連署），體育局已督促公司與會員積極協商，採個案方式妥適處理，法務局消保官也要求業者研議處理方案。
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