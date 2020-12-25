北市長選舉民調出爐！陳時中稱「競選是以後的事」引遐想
北市長選舉民調出爐！陳時中稱「競選是以後的事」引遐想
記者賴志昶／台北報導
2020-12-25 15:03:47
日前有民調指出，若有國民黨籍立委蔣萬安出馬競選台北市長的情況下，僅有衛福部長陳時中的支持度可與其匹敵。對此，陳時中今（25）首先表示，「競選是以後的事情」引起記者追問，後又再強調「我完全不會去想到這事」。
親綠智庫今公布台北市長選舉最新民調指出，若是國民黨派出蔣萬安參選，綠營黨內無人可以抗衡，僅有陳時中參選與蔣萬安的差距最小，而若是加上時代力量前立委黃國昌進來「三腳督」，則綠營也有獲勝的可能。對此，陳時中今於中央流行疫情指揮中心臨時記者會回應，「競選是以後的事情」，目前正在忙疫情相關的事務。隨後，「以後的事」此句引起記者注意後，陳時中隨後強調，「我完全不會去想到這事情」，現在想到比較多的，反而是疫苗的相關戰略比較多。
另外，記者注意到近期陳時中頻繁出席記者會。陳時中回應，由於秋冬時刻原本就是疫情較緊張的時刻，再加上近期又傳出本土案例，又有不少傳言在民間流傳，因此他才會時常來開記者會，即時為民眾澄清與說明，並同時提醒大家注意疫情安全。隨後，又有記者提問，陳時中今日聲音沙啞，是否為感冒？陳時中說，他並未感冒，只是聲音有時候「比較緊」，等到講夠多的時候，就會比較鬆。