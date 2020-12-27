泰國名主持人拳擊節目感謝Lisa 稱靠女神的力量而勝利
泰國名主持人拳擊節目感謝Lisa 稱靠女神的力量而勝利
四方報/綜合報導
2020-12-27 23:00:00
根據四方報報導，泰拳在泰國一向是相當知名的運動，而近期有一檔關於明星拳擊綜藝的節目《10 Fight 10》，拉達米克（Rusameekae Fagerlund）在裡面成功打敗對手。賽後他感動地發文表示，能夠有如此好的表現，多虧心目中的女神Lisa錄製的加油影片，他十分感謝。
據悉，拉達米克為泰國知名主持人，他是美國、泰國混血兒，並且是公開出櫃的藝人，在去年已和瑞典籍男友完婚。但他曾多次公開表示心中的女神是南韓超人氣女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa，沒想到能收到女神親自錄影的加油影片，讓他感動到當場掉淚。其實今年對拉達米克來說也是辛苦的一年，因為早在9月初，他在夜店和好朋友、同時是泰國性感女星的拉娜帕（Namwan Raknapak）聊天，被女星的富二代男友吉叻看到後萌生醋意，憤而拿起酒瓶向他身上砸。而拉薩米克和他的律師也前往芭達雅警局，並提出傷害證明。莫名其妙經歷被砸風波後，歲末能獲得女神祝福，對拉達米克來說感到十分欣慰。