高雄「萬豪」改「朕豪」大酒店投入試營運　聖誕開箱

原訂今（25）日舉行試營運開幕的高雄「萬豪」酒店，以「朕豪」大酒店之名如期舉行試營運開幕儀式，時尚寬敞的空間規劃令人驚豔，但因萬豪國際總部與酒店間，雙方系統之建置仍需點時間做調整，目前以「朕豪」大酒店名義試營運，住宿只開放13至25樓一般樓層，餐廳有中餐、港式飲茶、自助餐等。

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▲酒店規劃700間寬敞舒適客房及套房，房內空間介於14坪到98坪。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.25）

× ▲酒店規劃700間寬敞舒適客房及套房，房內空間介於14坪到98坪。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.25）

▲餐廳空間規劃寬敞時尚而舒適。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.25）

× ▲餐廳空間規劃寬敞時尚而舒適。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.25）

餐廳部分，目前營業的有京翠港式飲茶、皇豪自助餐、京享日式自助餐、皇豪中餐廳、一樓的The Lounge。「中餐廳」主廚蔣文正曾在香港國際美食大獎奪冠，秉持選料精細，，以多年專業料理手法呈現粵菜純粹美味；「京翠港式飲茶」寬敞舒適的現代空間，呈現東方之珠的經典美味，餐廳內設有12 間豪華包廂，適合款待客戶或親友共聚。