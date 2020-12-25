高雄「萬豪」改「朕豪」大酒店投入試營運 聖誕開箱
記者陳美嘉／高雄報導
2020-12-25 16:15:54
原訂今（25）日舉行試營運開幕的高雄「萬豪」酒店，以「朕豪」大酒店之名如期舉行試營運開幕儀式，時尚寬敞的空間規劃令人驚豔，但因萬豪國際總部與酒店間，雙方系統之建置仍需點時間做調整，目前以「朕豪」大酒店名義試營運，住宿只開放13至25樓一般樓層，餐廳有中餐、港式飲茶、自助餐等。
朕豪大酒店董事長張天吉受訪時表示，雙方沒有解約，基於操作之相關介面更能滿足雙方之意見與看法，正積極努力協調推進中，目前可以說是與萬豪酒店尚未結盟的狀態，日後雙方就一些事項調整之後，有機會用高雄萬豪酒店之名營運，而原預定「萬豪」酒店住宿的顧客，將改以免費住宿的方式讓顧客入住已投入試營運的「朕豪」大酒店 。 酒店規劃700間寬敞舒適客房及套房，偌大落地窗，享受寬廣美景，可俯瞰愛河之心或凹仔底森林公園，房內空間介於14坪到98坪，配有舒適加大床墊及寢具、55吋LED液晶電視、獨立浴缸及雨淋式花灑，無限網路與24小客房餐飲服務。
餐廳部分，目前營業的有京翠港式飲茶、皇豪自助餐、京享日式自助餐、皇豪中餐廳、一樓的The Lounge。「中餐廳」主廚蔣文正曾在香港國際美食大獎奪冠，秉持選料精細，，以多年專業料理手法呈現粵菜純粹美味；「京翠港式飲茶」寬敞舒適的現代空間，呈現東方之珠的經典美味，餐廳內設有12 間豪華包廂，適合款待客戶或親友共聚。