BBC預測2021年「5大趨勢」：科技巨頭落難、零售業崛起

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並稱為科技四巨頭的Google、Apple、Facebook、Amazon，在剛結束的2020年就並不好過，被美國眾議院司法委員會反壟斷小組認定全屬壟斷企業，督促政府修法處理。不僅如此，歐盟委員會也在去年12月公布了《數位市場法》草案，一樣是針對數位市場的壟斷問題提出各種技術解決方案。隨著歐美政府在法規上進一步落實監督這些數位巨頭的措施，科技四巨頭恐將發現這個2021年並不好過。
＃電動飛機
航空業在2020年受到疫情影響，墜入最黑暗的谷底之中。但在此同時，電動飛機的技術也獲得關鍵突破，空中巴士（Airbus）公司將在今年與德國、法國、西班牙和義大利簽署重要協議，加快開發大型的無人飛機Eurodrone， 空中巴士另外同時在研發三款氫動力飛機，可望大大減緩燃油飛機對環境的負擔。還有，勞斯萊斯（Rolls-Royce）也投入電動飛機的研發行列，在電動車之後，空中的電動飛機可望成為新浪潮。
＃零售業崛起
同樣受到疫情衝擊，不少零售店面發現沒有客人上門，不得不關門大吉。但也有許多零售業者藉此轉型，發展出結合網路購物、實體取貨的技術，更發展出一種「免結帳」店面，客人拿好想要的商品便直接離開，攝影鏡頭結合商品掃碼以及人臉掃描和線上支付的技術，由AI自動扣款。這被稱為「Go商店」的新型態實驗，雖然未必會為消費者接受，但絕對是後疫情零售業的發展契機之一。
＃遠端工作
已經有越來越多的調查顯示，大多企業在疫情獲得控制之後，仍然樂見部分員工繼續維持遠端在家工作的模式。為了讓遠端工作的體驗更穩定更順滑，企業端和個人端都有許多尚待提升的軟硬體，這將是一塊未來發展潛力無窮的新市場，等待更多技術人員投入。
＃自動駕駛汽車
說了好久的自動駕駛汽車路網，在去年10月由Waymo在鳳鳳城展開小規模實驗，同時有300多輛無人駕駛的汽車在街道限定範圍內行駛。Waymo表示，他們將會持續搜集反饋資料，並逐步擴大無人駕駛汽車的實驗至其他地區，提供給更多用路人。不僅Waymo，許多汽車廠商都早在這領域著力甚深，或許2021年就會迎來技術應用的成熟爆發期。（編輯：倪浩軒）