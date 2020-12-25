內幕／萊豬表決戰暗潮洶湧　3人跑票、綠委壓力超大

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據了解，不少民進黨立委私下收到選民反對萊劑的壓力，深知這是棘手議題，但基於黨籍立委必須捍衛自家政策的立場，因此，立院黨團定調大家必須「一致投票」。此外還有一個考量，許多初次進入國會的新手立委，為了競選下屆連任，遭受到選區壓力會比資深立委還來得大，因此黨團做出「一致投票」的決定，可讓新手立委對選民有個交代的理由。
知情人士指出，昨天進入議場表決之前，上午的民進黨黨團大會中，開會氣氛就特別凝重、嚴肅，大家討論到，必須祭出更嚴格的黨紀規範一致投票。其實過去在《勞基法》修正過程中，民進黨團就曾規範跑票者除了罰款、也要限制挑選委員會的資格，到了這一次則更加嚴厲，若跑票，就要送紀律小組審議，再交黨團會議討論後續如何處置。
但是，就算事先設下了嚴格規範，昨天上午表決大戰開打時，林淑芬、劉建國還是選擇了棄權，形同跑票。而到了下午，表決9項行政命令時，江永昌竟然也跟進棄權，讓同黨立委大為傻眼。
對於自家立委竟然不顧黨紀、逕自跑票，民進黨立委王美惠今天受訪時落淚哽咽表示「我很難過是說，為什麼我們黨的人會跑票？」有其他綠營立委私下透露，王美惠被地方支持者指責說「支持你也沒用」，可能讓她心情大受影響、壓力倍增。
據了解，外界以為只有選區內有豬農的立委，才會受到來自選民的反萊豬壓力，其實不然，許多都會選區的立委也會收到選民尤其是家長團體的反彈聲浪，讓他們「壓力山大」。
知情人士指出，對於黨內有人陸續跑票，部分綠營立委昨在議場內紛紛去找柯建銘抗議，還抱怨說，他們寧可讓黨團罰款、也不想投票。不過，氣話歸氣話，最後大家還是遵照黨團要求一致投票的決議。
其實林淑芬原本就常跟黨內唱反調，跑票並不令人意外。而劉建國的選區雲林是養豬大縣，棄權也有跡可循。可是江永昌屬於「英系」，卻不捍衛蔡英文所提出的政策，讓外界霧裡看花。
對於外界批評與黨紀處分，江永昌一直低調避談。今天上午，他受訪時僅說，會尊重黨團的規定，也希望外界不要用「跑票」形容他。後來，江永昌受訪時也解釋，他不是要跟黨團唱反調，如果真的不認同，就會對民進黨團提案按下反對票。江也說，「台灣不像歐盟、中國很大，可以不理美國，台灣這麼小，這是國際現實的無奈」。只是從8月28日宣布到12月24日表決通過，時間上太倉促，讓許多人都來不及反應。
江永昌滿是無奈，卻未多談自己棄權的原因。一名不具名的資深綠營立委分析，上午林淑芬棄權的事情經過新聞報導，同為新北立委的江永昌就受到來自地方的極大壓力，於是下午只好跟進棄權。事實上，當江永昌跟著林淑芬跑票之後，換成另一名新北立委吳琪銘非常苦惱，在議場內大嘆他不知該如何是好。
而另一名熟悉雙和地方政壇生態的綠營人士告訴《NOWnews今日新聞》，江永昌跑票之後，地方選民都罵翻了，質疑他自詡英系，卻把自己看得比蔡英文還重要。選民也罵說，當初要不是蔡英文徵召他參選立委，他怎麼有機會進入國會？
雖然萊豬開放的行政命令終於表決通過，但這場萊豬大戰卻還沒落幕。國民黨現在一邊推動食安公投，一邊也醞釀罷反「萊豬立委」的行動，萊豬帶來的紛紛擾擾，朝野恐怕還要繼續糾纏下去。