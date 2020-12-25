永慶房屋估2021全年交易量約33萬棟

永慶房屋日前公布「2021第一季趨勢前瞻報告」，認為金融震盪、市場新增供給以及房市政策將是影響2021年房市三大變數。

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永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示：今年受到新冠疫情影響，全球經濟除了中國、台灣幾個少數國家正成長外，各主要國家經濟大都呈現負成長，隨著疫苗出世、美國總統大選已底定，不確定因素減少，加上今年經濟低基期的關係，市場預期2021年全球經濟強力反彈，但若反彈減弱或延遲以及疫情對經濟破壞加劇，都會讓全球金融市場大幅震盪，連帶影響房市表現。

此外，葉凌棋指出今年使照量維持2019年水準，仍是高檔，而住宅開工、建照量皆創新高，加上仍有大量餘屋有待去化，未來二、三年市場新增供給量增，賣壓仍重，仍須留意。政府一連串「打炒房」政策，抑制投機炒作，預期明年將能獲得成效，過去由預售屋帶動的價格飆漲不復見，改變市場對房價上漲的預期，房價漲幅將逐步趨緩，讓房市回歸正軌，預估明年較今年「持平或小幅上升」，全年交易量預估約在32.5-33.5萬棟之間，較2020年同期持平或小增3%。





而根據永慶房屋2021第一季網路會員調查，全台認為房價看漲的比例由上季的48%再往上攀升至58%，顯示近六成消費者看漲房價，看漲比例創2013年第二季以來新高。另，觀察七大都會區對於房價的看法，永慶房屋業管部協理謝志傑則說明，全台各主要都會區消費者皆看漲下一季房價，新竹、台中看漲比例分別為73%與72%，而桃園、台南、高雄看漲比例也超過六成。





由於本次調查時間是在政府「打炒房」政策之前，超過六成消費者都認同現今房市過熱，認為過熱的主要原因包括，利率下探歷史低點、投機炒作盛行以及市場資金浮濫。謝志傑補充，63%消費者認為政府需出手穩定房市，至於消費者認為能有效抑制投機炒作的措施，包括推動實價登錄揭露至門牌、增加房產持有成本、選擇性信用管制及嚴控銀行承作高成數房貸。

政府體現民意，12月初行政院推出「健全房地產市場方案」與本次消費者調查結果不謀而合，加上美國總統大選底定、疫苗開發已臻成熟，全球疫情可望獲得控制，讓大家回歸正常生活，不確定因素減少，永慶房屋調查也發現67%消費者認為2021年就是購屋好時機。