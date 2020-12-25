台北國際電玩展寒假登場　線上模式同步啟動

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包括日本知名遊戲大廠SQUARE ENIX專務取締役橋本真司先生，與大家暢談過去30年Final Fantasy的品牌塑造歷程，以及微軟XBOX遊戲亞洲區負責人Rod Chang將分享遊戲開發者如何與XBOX合作以及未來的遊戲願景，講師陣容來自全球各地，還有奔騰網路科技、遊戲河流、Infobip，以及來自泰國的Vermillion Digital、新加坡的BattleBrew Productions與中國大陸的BINGOBELL等各國的獨立遊戲開發者分別帶來遊戲創作過程的技巧與經驗分享。
台北國際電玩展「B2B商務區」受疫情影響，現場展區將以國內遊戲業者為主，於明年1月28日至29日在南港展覽館4樓展區規劃攤位展示，參與廠商類型除了遊戲開發、遊戲發行、金流支付、工具服務與美術設計等，還有50款以上的遊戲台灣獨立遊戲作品將首次在展會中發表，展現台灣遊戲開發的能量。
由於各國政府邊境風險嚴管未開放，海外遊戲業者皆改以線上形式參展，截至目前已有32個國家地區、超過300家業者參與線上商談，有來自亞洲的日本、韓國、新加坡、中國、菲律賓，歐洲的英國、法國、德國，以及美國、加拿大等地，當中包含國際知名企業美國XBOX、韓國Gravity、美國Nicalis、日本G-angle、菲律賓Definite Studios等，以及國際知名的獨立遊戲團隊如美國 Funselektor、德國 ION LANDS、丹麥Bedtime Digital Games等都將參與線上商務交流。
為促成遊戲產業更頻繁的國際交流合作機會，今年首度推出全新線上商務平台「GAME LINKER」，全年無休的全方位商務解決方案，平台除了擁有最便捷的商務合作搜尋引擎，也提供所有國內外參展商線上產品展示機會，可望為遊戲商業合作帶來更多機會。此外，「GAME LINKER」今日正式公布首波合作主題館，香港數碼娛樂協會(HKDEA)與韓國釜山信息產業振興院(BIPA)將組團參與線上展示，其中HKDEA帶來15款各具特色由香港遊戲開發團隊的作品，正積極尋求全球合作商機。
據遊戲市調機構Superdata最新發布數據顯示，2020年11月全球數位遊戲獲利高達115億美元，創下歷史新高，而台灣玩家在行動遊戲上的高度熱衷及市場貢獻度更是前景可觀。2021年台北國際電玩展「玩家區」將正式進駐南港展覽館1館4樓展區，堅持帶給所有玩家最新、最好玩的娛樂體驗，展出現場分為三大主軸，包括網羅遊戲排行榜上的超人氣遊戲、引領潮流的電競和娛樂品牌，以及深受玩家推崇的熱門主題專區。
台北電玩展預購票日前已於7-11、KKTIX、買動漫MYACG、TGS台北電玩展蝦皮商城、台灣高鐵與大樂國際旅行社等通路全面開賣。且為回饋玩家長久以來的支持，主辦單位特別規劃「大紅包CARRY ON」活動，展覽期間入場後保留票根，即可參加「天天五告送」及「玩樂我買單」活動，獎項有PlayStation 5 (天天展場抽一台)以及價值約8,000元的吃喝玩樂旅遊金等超值大獎。