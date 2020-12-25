民調輾壓對手　蔣萬安低調布局台北市長

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民調輾壓對手　蔣萬安低調布局台北市長

記者吳承翰/台北報導

2020-12-25 20:00:00

蔣萬安
▲國民黨立委蔣萬安是參選下屆台北市長的熱門人選，在一份親綠智庫做的民調上，他完勝任何一位可能的台北市長選戰潛在對手。（圖／翻攝蔣萬安Instagram。）
儘管距離2022台北市長選舉還久，但藍營內部現已湧現一股力拱國民黨立委蔣萬安出馬參選的聲浪。就算在今（25）日一份親綠智庫所公布的民調中，蔣萬安的支持度也高到「完勝」其他所有可能的對手。據了解，蔣萬安團隊也曾做過調查，結果顯示，蔣是檯面上最強的台北市長參選人。此外，蔣在今年9月起，就陸續展開「跨區經營」的動作，到北投、內湖等國民黨沒有立委的地方設點服務，悄悄展現布局台北的企圖。不過，對於市長選舉，蔣萬安仍未鬆口表態，僅說「民調都會做參考，現階段還是以國會問政、替選民爭取地方建設為主。」
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屬性偏綠的新台灣國策智庫今天公布一份台北市長選舉民調，結果顯示，蔣萬安在黨內的支持度高達64.5%，次高的市議員羅智強8.5%、第三高的前高雄市長韓國瑜8.3%。而面對民進黨、第三勢力的挑戰，不管組合怎麼搭配，蔣萬安的支持度至少四成，也都穩定領先對手5%以上。
據悉，蔣萬安團隊也曾做過類似調查，結果同樣是蔣萬安一枝獨秀，但他們發現「台北市的選民結構，每次選戰都在綠化」，因此為了擴大支持度，蔣萬安更加認為，民調既然領先，就該穩紮穩打，避免嚇跑中間選民。

對於綠營民調看好，蔣萬安接受《NOWnews今日新聞》訪問時強調，「（民調）都會做參考，現階段我還是做好國會問政，以及替地方爭取建設為主。」

蔣萬安抱持一貫的低調態度，並未對參選一事鬆口表態。不過，其實從9月開始，他已跨出自己的選區，陸續在內湖、北投等國民黨沒有立委的行政區設立法律服務點，強化和地方的連結，此舉早就被媒體形容是在備戰選舉、展開布局。

藍營黨政人士分析，蔣萬安踏入政壇以來，主打理性、中庸，希望成為淺綠民眾、中間選民也支持的國民黨候選人。但在2020年競選立委連任時，對手吳怡農空降幾個月，綠營天王蔡英文、賴清德、蘇貞昌輪番加持，以及韓流疲軟下，選戰最後階段情勢丕變，蔣萬安險些被拉下來，該人士說「萬一未來又出一個韓國瑜只會更難選，甚至輸掉」，認為蔣是時候在聲勢看漲時，進一步拓展影響力。
然而民調並不是第一次看好蔣萬安，在2017年底到2018年初，台北市長柯文哲剛辦完世大運，政治能量來到上任後的第二波高峰，國民黨內找不到人可以跟柯抗衡，一時間拱蔣聲浪四起，但和這次不同的是，當年蔣萬安大動作開記者會，發表一席「不參選台北市長聲明」，這次則早早就低調展開布局、跨區設點，累積未來更上層樓的資本，黨內也對他充滿期待。
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