民調輾壓對手　蔣萬安低調布局台北市長

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據悉，蔣萬安團隊也曾做過類似調查，結果同樣是蔣萬安一枝獨秀，但他們發現「台北市的選民結構，每次選戰都在綠化」，因此為了擴大支持度，蔣萬安更加認為，民調既然領先，就該穩紮穩打，避免嚇跑中間選民。
對於綠營民調看好，蔣萬安接受《NOWnews今日新聞》訪問時強調，「（民調）都會做參考，現階段我還是做好國會問政，以及替地方爭取建設為主。」
蔣萬安抱持一貫的低調態度，並未對參選一事鬆口表態。不過，其實從9月開始，他已跨出自己的選區，陸續在內湖、北投等國民黨沒有立委的行政區設立法律服務點，強化和地方的連結，此舉早就被媒體形容是在備戰選舉、展開布局。
藍營黨政人士分析，蔣萬安踏入政壇以來，主打理性、中庸，希望成為淺綠民眾、中間選民也支持的國民黨候選人。但在2020年競選立委連任時，對手吳怡農空降幾個月，綠營天王蔡英文、賴清德、蘇貞昌輪番加持，以及韓流疲軟下，選戰最後階段情勢丕變，蔣萬安險些被拉下來，該人士說「萬一未來又出一個韓國瑜只會更難選，甚至輸掉」，認為蔣是時候在聲勢看漲時，進一步拓展影響力。
然而民調並不是第一次看好蔣萬安，在2017年底到2018年初，台北市長柯文哲剛辦完世大運，政治能量來到上任後的第二波高峰，國民黨內找不到人可以跟柯抗衡，一時間拱蔣聲浪四起，但和這次不同的是，當年蔣萬安大動作開記者會，發表一席「不參選台北市長聲明」，這次則早早就低調展開布局、跨區設點，累積未來更上層樓的資本，黨內也對他充滿期待。