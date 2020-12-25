駐英代表處再增1職員確診 接觸者均隔離14天領務暫停
駐英代表處再增1職員確診 接觸者均隔離14天領務暫停
編輯林莞茜/綜合報導
2020-12-25 17:30:55｜2020-12-25 17:31:38
國際新冠肺炎疫情升溫，我國駐英國代表處繼23日有一名職員確診新冠肺炎後，為掌握傳染風險，再度為有直接或間接接觸的24名同仁進行檢測，外交部今（25）日表示，24日檢驗結果出爐，有另一名人員確診，駐處立即要求啟動防疫措施，不論檢驗結果，均實施居家隔離14日。
外交部今日表示，駐英國代表處在23日一名職員確診新冠肺炎後，為確切掌握情況及降低聖誕及新年假期期間可能的風險，因此安排有直接或間接接觸的24名同仁進行PCR核酸檢測。駐處在24日獲得檢驗結果，有另一名人員確診，其餘人員均為陰性。為慎重起見，駐英國代表處立即要求確診人員持續居家隔離，並要求溯及前兩日曾有接觸史的同仁，不論檢測結果均居家隔離14日。駐英國代表處迅速採取強化作為，包括要求所有同仁自主健康管理、安排館舍徹底消毒，另在聖誕假期至新年期間，暫時取消領務案件申請預約，同時要求非絕對公務需要的同仁居家辦公，以貫徹各項防疫措施，並防杜任何可能擴散，若需領務服務，外交部建議先以電話向駐處預約，以安排送件時間。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。