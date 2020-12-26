影／俄羅斯美女愛上野溪溫泉秘境　泡完驚呼：太幸福了

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影／俄羅斯美女愛上野溪溫泉秘境　泡完驚呼：太幸福了

The China Post/綜合報導

2020-12-26 12:30:00

台灣人Patrick與來自俄羅斯的Lena近日前去探索精英野溪溫泉，並帶著裝備準備在溪邊紮營，享受在群山環繞下泡溫泉的樂趣。  (圖|截自影片)
▲台灣人Patrick與來自俄羅斯的Lena近日前去探索精英野溪溫泉，並帶著裝備準備在溪邊紮營，享受在群山環繞下泡溫泉的樂趣。  (圖|截自影片)
The China Post報導，全台灣有不少大大小小的野溪溫泉，其中被譽為最親民最容易抵達的就是位在南投的精英野溪溫泉，也因為它的易達性，吸引不少國內外遊客在冷冷的冬天前往探索。
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台灣人Patrick與來自俄羅斯的Lena近日前去探索精英野溪溫泉，並帶著裝備準備在溪邊紮營，享受在群山環繞下泡溫泉的樂趣。  Patrick和Lena共同經營旅遊YouTube頻道「旅遊真台灣Travel North Taiwan」，兩人著迷於探索台灣各個角落，發現不同的台灣之美，分享寶島美麗的風景、以及人事物。  
在影片中，兩人揹著大背包，裡面裝著食物、野炊用具、帳篷，先是造訪原住民部落，途經茶園，往山下河谷的方向前進，儘管爬得有些累，但沿途景緻美不勝收，讓他們一切都值得了。 「這裡有很多座山，有茶園、櫻花和很多蔬菜，很寧靜。」Lena走在茶園路上，忍不住驚呼。  

Lena表示，其實也可以一路開車直接抵達溪谷，但建議車子最好有四輪傳動。  單趟三公里的路程兩人花了一個半小時即抵達溪谷。到了溪谷，找到適合的營位後，兩人開始紮營，撿木材生火。  

夜幕降臨，兩人圍著烤火，吃著泡菜火鍋，在大自然中享受簡單幸福。隔天一早醒來，太陽剛露臉，Lena和Patrick沿著溪谷散步，一路上都有一窪窪小池溫泉。  在綿延不斷的山巒包圍下，天氣微冷，兩人浸在溫泉裡，享受最天然的美人泉。 

Lena露出幸福表情直呼：「真的好舒服，雖然天氣真的很冷，但泡在溫泉超棒。」  泡完溫泉後，兩人回到營地收拾完畢，揹著包包踏上回程道路，大約1小時就回到出發地，旅程也畫下完美句點。  

 

原影片連結
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