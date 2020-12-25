2020壓軸不踩雷　聖誕、跨年一次搞定happy ending

出國，在2020年成了絕多數人達不成的奢望，一眨眼已來到了聖誕節和跨年前夕，反反覆覆的疫情，讓你我始終飛不出去，不過也因如此，民眾更有時間與心思挖掘國內更多好吃、好玩的，讓人不用護照，也能沉浸異國風！另外，天氣冷颼颼，就算不想出門慶祝，和三五好友們在家狂歡也能很精彩，掌握好過節攻略，準備精美禮物、預訂絕美餐廳一次就到位！

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想當誰的聖誕老公公? 聖誕禮物緊急挑選法則大公開

聖誕節必備的活動一定就是「交換禮物」了，要擊中對方心坎、讓人好氣又好笑，可是一門學問，到底該怎麼挑才不會淪為無感的「爛禮物」呢？





首要先思考「目標對象」，面對什麼人，就會有相對應的情境禮物，像是給姊妹淘、伴侶、搬新家的朋友等，選項風格都不一樣。掌握這個起手式，就能避免一味把自認有價值的東西，端上不對的舞台上，成了最美的錯誤。相反的，就算不是什麼名貴好禮，大方向對了，也能提高正中紅心的機率。



▲可拆式倉鼠連體坐墊、暖手枕，適合送給姊妹淘。（圖／品牌提供）

送給姊妹淘：可拆式倉鼠連體坐墊、暖手枕





女生冬天容易手腳冰冷，這時候送上一個可愛軟萌的倉鼠坐墊，絕對讓她心花怒放！



▲LED聖誕小夜燈，適合送有伴侶的朋友。（圖／品牌提供）

送給有伴侶、搬新家的朋友：聖誕小夜燈





超療癒的發光稻草人小夜燈，閉目微笑的神情相當溫暖人心，放在客廳或房間可以增添浪漫氣息，非常適合送給非單身或者搬新家需要佈置的朋友。





一年一度打牙祭！五星好評餐廳大公開





辛苦了一整年，歲末年終當然得好好犒賞自己一下！精緻的飯店餐廳，讓你跟親朋好友、伴侶可以好好放鬆，享受平時沒機會吃到的美食料理，就算聖誕大餐錯過了也沒關係，跨年也很適合來享受新年大餐。



▲潮品集提供中式餐點，道地潮州料理。（圖／品牌提供）

台北神旺大飯店 潮品集潮食料理雙人點心券





獲得壹週刊百大餐廳三顆星的潮品集，是台北相當有人氣的餐廳，提供中式餐點，道地潮州料理、各種廣式點心都深受好評。



▲大板根森林溫泉酒店套票完全是度假首選。（圖／品牌提供）

三峽大板根森林溫泉酒店精緻遊套票：





不想只是吃完東西就走，可以考慮大板根森林溫泉酒店的套裝組合，體驗森林遊園、露天SPA，沐浴在大自然芬多精中，餓了就直接到酒店的太子西餐廳享用午餐或晚餐，完全是度假享受的首選。





窩在家裡過聖誕！超easy讓家裡充滿濃濃聖誕味





防疫期間，如果不想往外跑，在家過節也能很好玩！把家裡佈置得溫馨有氣氛，省去外出的舟車勞頓和疫情風險，CP值超高。



▲2.1Ｍ聖誕樹套餐組。（圖／品牌提供）

2.1Ｍ聖誕樹套餐組





聖誕節絕對不可少的就是聖誕樹了！高達2.1公尺的豪華聖誕樹，讓客廳化身新北耶誕城，簡單輕鬆就能美美的過。



▲聖誕布置掛布、星星燈串。（圖／品牌提供）

聖誕布置掛布、星星燈串





有了聖誕樹，家裡的牆壁還有點空，這時候掛上一串星星燈飾，配上北歐冬日森林景緻的掛布，體驗偽出國之感。





聖誕、跨年將至，還沒想好要怎麼過節的人缺靈感嗎？樂天市場各種禮物、行程、玩法佈置，千百種禮物、餐券、套票組合絕對能讓你挑到最適合的過節禮物！





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