批中央隱匿疫情？柯文哲：講10個謊圓1個謊 終被謊淹沒
批中央隱匿疫情？柯文哲：講10個謊圓1個謊 終被謊淹沒
記者 陳弘志 / 台北報導
2020-12-25 18:02:26｜2020-12-25 19:00:21
台北市長柯文哲25日舉行就職6周年記者會，他對於中央疫情指揮中心沒有公布染疫的紐籍機師曾搭過台北捷運，他有感而發「若講1個謊話，就要講10個謊話來圓那個謊，之後就要講100個謊話，再去圓那10個謊話，後來就被謊話淹沒」，所以他的作風是透明公開。
柯文哲說，每個人的執政邏輯不同，公不公布？沒有對錯。但他都透明公開，因為他認為「若講1個謊話，就要講10個謊話來圓那個謊，之後就要講100個謊話，再去圓那10個謊話，後來就被謊話淹沒」，所以有人說，他主政下的台北市政府沒有祕密。對於跨年活動該不該停辦？柯文哲說，其實他反對稱「超前部署」，應該叫「適當部署」，台灣在現行疫情狀況下，經濟發展還可以，他認為跨年問題不在廣場上，而在旁邊的餐廳、商圈和夜市，「口罩拿起來再吃飯，這才是問題」。如果跨年不要辦？那請問餐廳要不要關門？特別是現在有很多公司行號在辦尾牙。
對於柯文哲提到「若講1個謊話，就要講10個謊話來圓那個謊」，疫情指揮中心指揮官陳時中傍晚回應「我覺得，他是在講他自己」。