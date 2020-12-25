私梟剋星　海關首艘新造100噸級巡緝艇開工

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私梟剋星　海關首艘新造100噸級巡緝艇開工

記者黃守作/高雄報導

2020-12-25 18:50:00

▲財政部關務署首艘新造100噸級巡緝艇開工儀式，由財政部部長蘇建榮(左3)與台灣國際造船公司董事長鄭文隆(右3)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2020.12.25)
▲財政部關務署首艘新造100噸級巡緝艇開工儀式，由財政部部長蘇建榮(左3)與台灣國際造船公司董事長鄭文隆(右3)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2020.12.25)
財政部關務署建造4艘新型100噸級巡緝艇，首艘巡緝艇於今(25)日，在台灣國際造船公司高雄廠，舉行開工儀式，相信將來新造巡緝艇完工後，將為海關注入一股嶄新的查緝能量，大幅提升海上巡緝效能。
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關務署首艘新造100噸級巡緝艇開工儀式，是由財政部部長蘇建榮與台灣國際造船公司董事長鄭文隆共同主持，關務署署長謝鈴媛、高雄關關務長蘇淑貞、基隆關關務長楊崇悟、高雄港務警察總隊總隊長林新晃、中鋼公司執行副總經理黃建智等人與會。
▲財政部部長蘇建榮致詞。(圖／記者黃守作攝，2020.12.25)
▲財政部部長蘇建榮致詞。(圖／記者黃守作攝，2020.12.25)
財政部部長蘇建榮說，關務署為執行邊境管制、杜絕海上走私、提升國家形象，乃編列預算新台幣8億2千5百萬元，建造4艘新型100噸級巡緝艇，首艘巡緝艇今天舉行開工儀式。

關務署署長謝鈴媛指出，該署海關巡緝艇汰舊換新計畫的100噸級巡緝艇4艘採購案，由台灣國際造船公司得標承造，將陸續汰換現有老舊性能不佳的巡緝艇，該船長32公尺，船速可達30節，以執行海上查緝任務。
謝鈴媛也表示，艇上配備夜視系統，可於海上進行日、夜監視，並於船艇頂部設有可垂直起降之無人機停放甲板，未來可搭配無人機執行海上查緝業務，將大幅增加查緝能量。
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