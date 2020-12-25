共機2架運8闖西南空域 其1竟繞飛東部穿越巴士海峽
共機2架運8闖西南空域 其1竟繞飛東部穿越巴士海峽
編輯林莞茜/綜合報導
2020-12-25 18:41:01
共機已連續多個月擾我西南空域，連聖誕節也不例外！國防部今（25）日晚間證實，中共解放軍出動1架次運8反潛機（Y-8 ASW）與1架次運8技術偵察機（Y-8 RECCE）擾台、其中一次甚至還穿越巴士海峽；對此，我國空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部在25日晚間6時更新即時軍事動態，根據官網的共機動態資訊顯示，共軍今日出動1架次運8反潛機（Y-8 ASW）與1架次運8技術偵察機（Y-8 RECCE）進入我西南空域內活動，截至目前，本月共機已16度擾台。根據統計，共機12月擾台已達29架次，目前僅有3日、8日、11日、13日、14日、17日、18日、19日以及23日未派遣軍機。
值得注意的是，今日其中一架共機運8技術偵察機，罕見從台灣西南方穿越巴士海峽到東部，據了解，我軍自昨日起，一連四天在東部海域進行試射飛彈，共機此時繞飛到東部其動機引發聯想。至於共機動態，我國空軍應處作為包括派遣空中兵力應對、廣播驅離及防空飛彈追監。