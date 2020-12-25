影／元旦疏運再加碼　參加跨年、迎曙光不煩惱

2021年元旦假期一連3天，公路總局鼓勵民眾善用公共運輸參與跨年活動、出遊或返鄉，協調各國道客運業者準備充分運能、提供國道客運平均85折優惠及46條台灣好行路線電子票證半價優惠，歡迎民眾利用完善連假公共運輸服務。

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▲因應「2021臺東跨年演唱會」可預期湧現的大量人潮，交通部已積極與主辦單位臺東縣政府研商聯外疏運措施。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

× ▲因應「2021臺東跨年演唱會」可預期湧現的大量人潮，交通部已積極與主辦單位臺東縣政府研商聯外疏運措施。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

公路總局臺中區監理所表示，110年元旦連續假期期間，除原有的國道客運享平日價或85折優惠、台灣好行半價優惠、公共運輸轉乘一段票或基本里程免費及北花線來回優惠外，另疏運租車享公路客運票價優惠，凡前往宜花東地區搭乘公路客運(含國道客運)，持往、返程票證(票根或購票證明)，於公路客運業者櫃檯即可請領票價優惠 (汽車:200元、機車:100元)。

▲2021年元旦假期一連3天，公路總局監理人員檢查車上滅火器。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

× ▲2021年元旦假期一連3天，公路總局監理人員檢查車上滅火器。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

彰化監理站長王顯文表示，為因應「2021臺東跨年演唱會」可預期湧現的大量人潮，交通部已積極與主辦單位臺東縣政府研商聯外疏運措施，並於鐵公路加開班次，詳情可上交通部官網查詢。

▲2021年元旦假期一連3天，公路總局鼓勵民眾善用公共運輸參與跨年活動，更協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

× ▲2021年元旦假期一連3天，公路總局鼓勵民眾善用公共運輸參與跨年活動，更協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

其次，交通部觀光局特別彙整7個國家風景區，中部有日月潭欣賞煙火音樂跨年晚會，在湖光水色霧氣繚繞之間，等待曙光乍現，迎接2021年到來，所有詳細資訊可於台灣觀光資訊網或相關國家風景區管理處網站查詢。

王顯文指出，連假期間及尖峰時段，為了維護乘客搭乘大眾運輸的安全，監理站將不定期派員至各客運公司場站稽查疏運成效，並會同警方實施路檢聯稽攔查勤務，對於駕駛人酒駕、超時駕駛、違規營業等各項違規項目加強稽查，更協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作，充分準備大眾運輸運能並加強客運場站安全維護，以滿足民眾返鄉出遊的交通需求，讓所有旅客都能平安、順利返家。