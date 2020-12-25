影／110年元旦升旗典禮暨漫遊古蹟健行　提供口罩防疫

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彰化縣長王惠美說，好的開始就是成功的一半，我們即將揮別2020迎接2021，2020是非常不安的一年，因時值新冠肺炎全球疫情爆發，要感謝所有醫事人員、警消人員、民政人員等站在第一線防疫的相關英雄們，感謝各行業大家攜手努力，才能度過今年如此辛苦的時期，期許來年2021大家更健康更平安，經濟發展更繁榮。
王惠美說，期許大家在新的一年「牛轉新運‧犇向希望」，升旗典禮結束後，還有健行巡禮鹿港天后宮、新祖宮、城隍廟、公會堂、桂花巷藝術村等古蹟，參加者除了可獲贈升旗口罩，還可集章獲大佛束口袋，限量3千分，另有摸彩活動，有機會獲得工業會、商業會等單位贊助的iphone、電視、電冰箱等獎品。
救國團彰化縣團委會主委楊曜聰說，彰化縣政府委託承辦110年元旦升旗典禮及健行，今年移師鹿港鎮，救國團精心規劃路線，並將鹿港鎮最道地的古蹟景點等都融入路線，藉由健行闖關活動可以抽獎，另有4、50家在地店家的美食攤，歡迎更多人來元旦。
王惠美表示，當天參加升旗典禮就送紀念口罩，漫遊古蹟健行蓋滿集點卡即可兌換紀念束口背包一個，限量3,000份，送完為止，還有精彩節目表演及電視機、冰箱、平板電腦、自行車等大獎的好康摸彩活動，現場並有社區產業市集、農特產品展售及闖關遊戲、縣政宣導攤位可吃、可逛、可玩，歡迎鄉親們作夥一起來參加元旦升旗典禮。
社會處長王蘭心強調，防疫期間，現場設有紅外顯像測溫儀進行防疫檢測，也設置多處酒精消毒，參加者進入會場須測量體溫及手部消毒，並請全程戴口罩、保持社交距離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。